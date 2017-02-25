Власти воздержались от удара по альянсу «Оганян-Раффи-Осканян»: «Жаманак»

ЦИК отклонил заявление, тем самым давая зеленый свет кандидатам из «Наследия» в блоке ОРО. На первой взгляд, этот процедурный, в каком-то смысле технический процесс на самом деле имел достаточно весомый политический подтекст, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг блока «Оганян-Раффи-Осканян», отношение властей к блоку, в частности, к ее лидеру, бывшему министру обороны Сейрану Оганяну, в том числе и косвенные предупреждения в его адрес.

Отказ в регистрации депутатов «Наследия» в таком вот контексте, конечно, был бы, может быть, не судьбоносным, однако существенным и ощутимым ударом по этому блоку, особенно перед самой предвыборной кампанией.

Фактически, ЦИК не нанес этот удар. Другой вопрос – имел он для этого правовые основания, или не имел, потому что по опыту Армении мы хорошо знаем, что если для власти возникает политическая необходимость, то вопрос правовой основы становится техническим вопросом. И с этой точки зрения, конечно, решение ЦИК дает основание для интересного вывода, что власть, фактически, на этот раз воздержалась в связи с внутрипартийной проблемой в «Наследии» от нанесения удара блоку «Оганян-Раффи-Осканян».

Чем обусловлена такая «толерантность» властей, ответить, конечно, трудно, однако факт сам по себе примечательный.