Страны-сопредседатели Минской Группы ОБСЕ проинформированы о попытке наступления ВС Азербайджана

Страны-сопредседатели Минской Группы ОБСЕ – США, Франция и Россия проинформированы о попытке наступления ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Арцахе.

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Напомним, пресс-служба министерства обороны Республики Арцах ранее передала: «Сегодня, 25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку наступления. Передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери.

В результате предпринятых передовыми подразделениями АО НКР ответных действий ВС Азербайджана понесли потери – тела нескольких убитых находятся в нейтральной зоне.

С армянской стороны потерь и раненых нет».