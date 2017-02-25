Минобороны Армении: «Всю ответственность за последствия обострения будет нести руководство Азербайджана»

В ночь с 24 на 25 февраля азербайджанская сторона, предприняв в очередной раз нападение на передовые подразделения Армии обороны Республики Арцах, понесла потери и была отброшена назад.

Вот уже на протяжении нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана нагнетает напряженность на линии соприкосновения и распространяет дезинформацию. После потерь, понесенных минувшей ночью, руководство Азербайджана, дезориентируя собственное население и международное сообщество, рассказывает о «нападениях» армянской стороны.

Армянская сторона соблюдает режим перемирия и призывает азербайджанскую сторону воздержаться от шагов, направленных на дальнейшее обострение ситуации. Вся ответственность за последствия возможного обострения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

Управление информации и по связям с общественность Министерства обороны РА