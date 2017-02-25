Секретарь СНБ Арцаха, генерал Виталий Баласанян: Азербайджан потерял по меньшей мере 5 военных убитыми

Азербайджан потерял убитыми, по меньшей мере, 5 военнослужащих в ходе попытки наступления по юго-восточному и восточному направлениям линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Об этом заявил изданию Aysor.am секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Виталий Баласанян.

«К линии соприкосновения приблизились 5 танков, 4 БМП, спецсредства», – отметил В.Баласанян.

По его словам, в настоящее время ситуация спокойная, стрельбы нет.

В.Баласанян не исключил вероятности возобновления широкомасштабных боевых действий, однако подчеркнул готовность НКР решить проблему путем мирных переговоров.

«Уверен, что проводимая Азербайджаном внешняя политика и заявления ведут к этому. Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования», – сказал он.

В.Баласанян заявил также, что настанет день, когда Арцах окажется за столом переговоров.

«Действия Азербайджана не приведут к какому-либо результату. Мы в состоянии нанести контрудар», – подчеркнул он.

Напомним, пресс-служба министерства обороны Республики Арцах ранее передала: «Сегодня, 25 февраля, около 03:00 и 04:00 по ереванскому времени, на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку наступления. Передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери.

В результате предпринятых передовыми подразделениями АО НКР ответных действий ВС Азербайджана понесли потери – тела нескольких убитых находятся в нейтральной зоне.

С армянской стороны потерь и раненых нет».