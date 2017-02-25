Заявление МИД Армении: Баку сознательно обостряет ситуацию, пора Азербайджан привести в чувство

Вопреки призывам международного сообщества, требованиям сопредседателей Минской Группы ОБСЕ о неукоснительном соблюдении соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов, заявлениям о недопустимости применения силы и угрозы силой, предпринятая минувшей ночью азербайджанской стороной на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Арцаха попытка наступления стала очередным ударом по усилиям Армении и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении мирного урегулирования карабахской проблемы.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

«Продолжая попытки по подрыву договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге с целью создания соответствующих условий для переговорного процесса, Баку сознательно обостряет ситуацию, прибегает к новым провокациям», – подчеркивается в заявлении.

«Вновь обращаем внимание международного сообщества, в первую очередь, стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на крайнюю необходимость отрезвления Баку, приведения его в реальность», – отмечается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.