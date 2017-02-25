Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:46 | Февраль 25 2017

Попытка вооруженного нападения азербайджанских подразделений: видео

Попытка вооруженного нападения азербайджанских подразделений: видео

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Фейсбуке разместил видеоматериал о предпринятой сегодня со стороны ВС Азербайджана попытке наступления.

Представитель министерства обороны разъясняет: «Первый кружок указывает на продвижение системы разминирования «Тропа», далее видна вызванная его действиями пыль, а также ответный огонь с армянской стороны.

На третьем кадре видно, как азербайджанские военнослужащие бегут под огнем с армянской стороны. Кадры в видеоматериале отражают действия в направлении Акна (Агдама). В конце ясно видны трупы, оставленные на Мартунинском участке».

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Рубрики: Военные
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