Известны порядковые номера партий и блоков, участвующих в парламентских выборах

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии путем жеребьевки были определены порядковые номера 9 участвующих в выборах НС РА партий и блоков. Данные жеребьевки таковы:

«Свободные демократы» – 2,

блок «Елк» – 1,

блок «Царукян» – 4,

блок «Конгресс-НПА» – 5,

АРФД – 9,

Компратия – 7,

РПА – 6,

партия «Армянское возрождение» – 3,

блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 8.

На заседании были утверждены избирательные списки политических сил, представивших заявку на участие в выборах. Некоторые кандидаты представили самоотвод, в одном случае ЦИК отклонила заявку кандидата.