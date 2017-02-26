Известны порядковые номера партий и блоков, участвующих в парламентских выборах

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии путем жеребьевки были определены порядковые номера 9 участвующих в выборах НС РА партий и блоков. Данные жеребьевки таковы:
«Свободные демократы» – 2,
блок «Елк» – 1,
блок «Царукян» – 4,
блок «Конгресс-НПА» – 5,
АРФД – 9,
Компратия – 7,
РПА – 6,
партия «Армянское возрождение» – 3,
блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 8.
На заседании были утверждены избирательные списки политических сил, представивших заявку на участие в выборах. Некоторые кандидаты представили самоотвод, в одном случае ЦИК отклонила заявку кандидата.