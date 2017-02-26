Тигран Саргсян: «Соглашение о зоне свободной торговли ЕС-Армения может быть подписано в ближайшее время»

Радио Азатутюн. Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Арменией может быть подписано в ближайшее время. Об этом в Берлине заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывший премьер-министр Армении Тигран Саргсян.

«Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», – согласно ТАСС, сказал он.

Тигран Саргсян отметил, что «позиция Армении всегда заключалась в том, что мы должны работать как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом».

«Мы не должны противопоставлять эти два вектора», – сказал бывший премьер-министр Армении.

По его словам, «Армения и ЕС были вынуждены заново начать работу над соглашением о создании зоны свободной торговли, поскольку предыдущий вариант был заблокирован Брюсселем».

«К сожалению, на последнем этапе переговоров позиция европейских коллег стала более жесткой, поэтому мы запустили процесс заново», – пояснил Тигран Саргсян.

Напомним, 3 сентября 2013 года после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве президент Армении Серж Саргсян неожиданно заявил, что Армения намерена вступить в Таможенный союз, а затем и в Евразийский экономический союз. Этим заявлением глава Армении, по сути, отказался от заключения Соглашения об ассоциации с ЕС, переговоры вокруг которого длились более трех лет.