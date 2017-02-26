«Безопасность и прогресс» – новый слоган правящей РПА

Радио Азатутюн. «Вперед, Армения!», «Поверить, чтобы изменить», «К обеспеченной Армении», «Безопасность и прогресс». Это те четыре предвыборных слогана, с которыми в период с 2008-го по 2017 год Серж Саргсян и возглавляемая им правящая Республиканская партия Армении (РПА) представали перед общественностью.

Сначала на президентских выборах 2008 года Серж Саргсян выступил под девизом «Вперед, Армения!», пообещав «окончательно преодолеть в Армении безработицу и бедность, как можно скорее улучшить жизнь людей, а страну сделать более безопасной».

На парламентских выборах 2012 года Серж Саргсян уже предложил «Поверить, чтобы изменить», подчеркнув, что с помощью веры возможно достичь в стране коренных реформ: «Поверим, чтобы изменить нас и нашу страну. Если не веришь своему депутату, значит, у тебя нет депутата. Не веришь суду, значит, у тебя нет суда. Не веришь своей стране, значит, у тебя нет страны».

Оппозиция восприняла этот лозунг с резкой иронией, заявив, что для того, чтобы добиться изменений, сначала нужно изменить власть.

На президентских выборах 2013 года Серж Саргсян выбрал слоган «К безопасной Армении», пообещав, что «в 2018 году мы будем жить в гораздо лучшей Армении». В качестве предвыборной эмблемы был избран зеленый лист как символ весны и нового пробуждения.

После выборов Серж Саргсян заявил: «Жители Армении выбрали путь к обеспеченной Армении. Я счастлив и горд тем, что на этом пути буду рядом с каждым жителем Армении».

На предстоящих 2 апреля этого года парламентских выборах возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия взяла на вооружение лозунг «Безопасность и прогресс».

В беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, удалось ли Республиканской партии за прошедшие 9 лет реализовать собственные лозунги и обеспечить прогресс в стране, руководитель парламентской фракции партии Ваграм Багдасарян ответил, что РПА удалось обеспечить в стране стабильность.

Он не согласился с тем, что наблюдается высокий уровень эмиграции из страны. Скептикам же Багдасарян посоветовал обратить внимание на аналогичную статистику таких стран, как Франция и Швейцария.

На замечание о том, что за период президентства Сержа Саргсяна бедность в стране выросла, что не сочетается с лозунгом власти «К обеспеченной Армении», более того, зафиксирован регресс, Багдасарян ответил: «Все нужно рассматривать в сравнении. Во всяком случае, если вы говорите о том, что было за эти годы, то после апрельских событий мы имеем победоносную армию».

На замечание, что мы также потеряли 800 гектаров территории, представитель РПА попросил не зацикливаться на этом факте, так как «все относительно».

Фото – Радио Азатутюн