Журналисты разгневаны решением Белого дома не пускать ведущие СМИ на брифинг

Ряд журналистских организаций гневно отреагировали после того, как им, включая Би-би-си, не разрешили присутствовать на брифинге, который давал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Редакция газеты New York Times назвала это совершенно очевидным оскорблением демократических принципов.

Незадолго до этого брифинга президент Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на СМИ, сказав, что “фейковые новости – это враг народа”.

Би-би-си попросила Белый дом разъяснить свою позицию.

“Мы понимаем, что бывают такие ситуации, когда, из-за нехватки места или особых обстоятельств, Белый дом ограничивает доступ на пресс-конференции, разрешая присутствовать только журналистам существующего пула. Однако то, что произошло сегодня, не укладывается в эту схему”, – заявил шеф вашингтонского бюро Би-би-си Пол Данабар.

“Наши репортажи, вне зависимости от этого, останутся честными и непредвзятыми”, – добавил он.

“Расширенный пул”

Брифинг в пятницу был изначально запланирован как официальная встреча пресс-секретаря Белого дома с журналистами в присутствии телекамер, однако в последний момент формат был изменен на неформальную встречу в кабинете Спайсера без видеокамер, что на политическом жаргоне имеет название “gaggle” и подразумевает регулярное неформальное общение пресс-секретаря с ограниченным президентским пулом.

Объясняя решение исключить присутствие телекамер, Спайсер сказал: “Обычно мы так не делаем, мы не проводим брифинги, когда у президента важные дела”.

Спайсер также сказал, что на брифинг был приглашен “расширенный” журналистский пул. Однако на деле были приглашены представители СМИ, занимающих дружелюбную позицию к нынешней администрации, тогда как нескоторым другим, также намеревавшимся присутствовать, было в этом отказано.

Отказано было журналистам Би-би-си, Си-эн-эн, газет New York Times, Guardian, Los Angeles Times, Daily Mail и интернет-порталов Buzzfeed и Politico.

В офис пресс-секретаря были приглашены журналисты Эй-би-си, Fox News, Breitbart News, Рейтер и газеты Washington Times.

“Это совершенно недопустимое развитие событий со стороны трамповского Белого дома. По-видимому, так они мстят, когда ты сообщаешь о фактах, которые им не нравятся”, – написала телекомпания Си-эн-эн у себя в “Твиттере”.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мейсон также выразил резкий протест.

Репортеры Ассошиэйтед пресс, USA Today и журнала Time отказались посещать келейный брифинг в знак протеста против решения Белого дома.

Во время брифинга пресс-секретарь опроверг тот факт, что Си-эн-эн и New York Times не дали присутствовать из-за того, что Белому дому не нравится, что они сообщают [о нынешней администрации].

В то же время Спайсер сказал: “Мы не будет сидеть сложа руки и слушать, как будут делаться ложные заявления и излагаться ложные истории и неверные факты”.

Ведущий Си-эн-эн Джейк Тэппер назвал исключение журналистов неприемлемым. “По сути это наглость, которая показывает недостаток понимания того, как ведут себя взрослые люди в Белом доме”, – добавил он.

Главный редактор Washington Post Марти Барон назвал решение Белого дома “отвратительным”.

В своем редакционном комментарии газета LA Times пишет: “Если намерением было запугать репортеров, чтобы они меньше писали того, что администрации не нравится, и больше – того, что ей нравится, то это обречено на провал”.

The New York Times в своей передовице написала: “Первая поправка [Конституции США, гарантирующая, в частности, свободу слова и прессы] может быть неудобна любому, кто мечтает о бесконтрольной власти. Господину Трампу надо освежить в памяти, что это значит, и свыкнуться с этим”.

Буквально за несколько часов до брифинга Трамп обрушился с резкой критикой на “фейковые новости” в СМИ, имея в виду статьи, в которых не раскрываются источники.

Выступая на конференции Консервативной политической деятельности (CPAC), Трамп сказал, что “журналистам нельзя разрешать использовать “источники”, если они не могут назвать конкретное имя, стоящее за этим”. “Пусть они имя там указывают”, – заявил Трамп, добавив, что “фейковые новости – это враг народа”.

В последние дни президента особенно разозлили сообщения о том, что его помощники имели контакты с российскими спецслужбами во время предвыборной кампании.

Фото – ВВС