Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:14 | Февраль 26 2017

258 сотрудников Комитета госдоходов освобождены с работы: Карен Карапетян

258 сотрудников Комитета госдоходов освобождены с работы: Карен Карапетян

Премьер-министр Карен Карапетян оставил на своей странице в Фейсбуке следующую запись:

«Во время моей первой встречи с персоналом КГД я подчеркнул, что сегодня перед КГД стоят серьезные задачи, и с нами продолжат работать те, кто своими профессиональными качествами будет соответствовать новым требованиям. В течение последних 4 месяцев, в результате оптимизации системы КГДА, перешли на другую работу или были освобождены от  работы 258 сотрудников.

В ноябре-декабре 2016 года налоговые и таможенные сборы превысили показатели того же периода 2015 года соответственно на 9,4% и на 2,5%».

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Рубрики: Политика, Экономика
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