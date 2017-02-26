258 сотрудников Комитета госдоходов освобождены с работы: Карен Карапетян

Премьер-министр Карен Карапетян оставил на своей странице в Фейсбуке следующую запись:

«Во время моей первой встречи с персоналом КГД я подчеркнул, что сегодня перед КГД стоят серьезные задачи, и с нами продолжат работать те, кто своими профессиональными качествами будет соответствовать новым требованиям. В течение последних 4 месяцев, в результате оптимизации системы КГДА, перешли на другую работу или были освобождены от работы 258 сотрудников.