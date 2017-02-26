Reuters: Вашингтон свернул обсуждения новых санкций против Ирана

Американская администрация на неопределенный срок свернула обсуждение возможности причисления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к числу террористических организаций. Как передает агентство РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Федеральное бюро расследований (ФБР) за неспособность обнаружить тех, кто “сливает” секретные данные в прессу.

Агентство сообщало, что Белый дом может издать административный указ, предписывающий госдепу рассмотреть возможность включения КСИР в список террористических группировок.

По словам источников, данный план был отложен в связи с предупреждениями представителей спецслужб и военных относительно ответной реакции Ирана. “Если вы это сделаете… вы лишитесь возможности говорить с иранцами по какому-либо вопросу”, — сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что концепция ужесточения позиции против Ирана обсуждалась несколько недель и должна была быть оформлена в виде документа уже в феврале. Агентство отмечает, что на планы Белого дома также повлияла неожиданная отставка советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который занимал одну из самых жестких позиций в отношении Исламской республики в администрации Трампа.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же “добр” по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и “шестеркой” международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

После того, как Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности США, расширили санкционный список иранскими физическими лицами. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки “Хезболлах”, которую Вашингтон считает террористической.

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