Дональд Трамп отказался от ужина с репортерами Белого дома

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп в очередной раз доказал, что он готов пренебречь сложившимися традициями, объявив (по обыкновению, в Твиттере), что не будет присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, пожелайте всем всего хорошего – и прекрасного вам вечера!», — написал президент.

Субботнее заявление Трампа было сделано на фоне объявленной им войны с “фейковыми новостями”, крайне критичных высказываний в адрес журналистов, а также пятничного решения не пустить представителей нескольких СМИ – в том числе газет The New York Times, Los Angeles Times и телеканала CNN – на ежедневный пресс-брифинг Белого дома.

Стоит отметить также, что в пятницу Ассоциация корреспондентов Белого дома выразила протест против подобного обращения с журналистами – и призвала корреспондентов, которые были допущены на брифинг, поделиться информацией с коллегами, которых “бойкотировала” пресс-служба Белого дома.

Корреспондент агентства Рейтер Джефф Мэйсон, который является президентом Ассоциации корреспондентов Белого дома, отреагировал на решение президента отказаться от участия в торжественном ужине письменным заявлением, в котором отметил, что намеченное на 29 апреля мероприятие пройдет по плану – и “продолжит оставаться чествованием Первой поправки (к Конституции США), и важной роли, которую независимые СМИ играют в здоровой республике”.

Реакции ряда журналистов в социальных сетях были саркастичными – некоторые отметили, что Трамп сделал корреспондентам большое одолжение, другие поинтересовались, отправит ли он вице-президента Майка Пенса “отдуваться за себя”. Новостной редактор телеканала NBC Брэд Джеффи написал в Твиттере: “Иногда президенты пропускали ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, но все они, со времен Калвина Кулиджа, приходили хотя бы один раз. Всегда есть следующий год…”.

Фото – Голос Америки