По данным Интерпола Франк Энгель, Элени Теохарус и Яромир Штетина не находятся в международном розыске

Генеральная прокуратура Армении выступила с разъяснениями по поводу публикаций в средствах массовой информации, ссылающихся на генпрокуратуру Азербайджана, об объявлении в международный розыск по линии Интерпола европейских парламентарии Франка Энгеля, Элени Теохарус и Яромира Штетины.

Генеральная прокуратура Армения сообщает, что согласно информации, полученной из НЦБ Интерпола в Ереване, вышеупомянутые депутаты Европарламента не проходят через реестр Интерпол и в международном розыске не находятся.

Генеральная прокуратура Армении сообщает также, что предпринимает меры и намерена обратиться в Генеральный секретариат Интерпола, чтобы в случае получения со стороны Азербайджана запросов по подобным делам (в частности, по делам, возбужденным по статье 318 УК АР в отношении лиц, посетивших Нагорный Карабах), не давать им ход и не включать в реестр Интерпола данные этих лиц. Генпрокуратура РА намерена представить разъяснения, что подобные уголовные преследования носят политический и этнический характер.