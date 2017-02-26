«Оценки господина Осканяна неубедительны»

Член комиссии Национального Собрания по внешним отношениям Самвел Фарманян, занимающий девятое место в списке РПА, отвечает на обвинения Вардана Осканяна

– Экс министр иностранных дел Вардан Осканян на днях опять заявил, что за последние годы в вопросе Карабахского урегулирования мы сделали шаг назад, поскольку, по его мнению, сегодня предметом обсуждения должен был стать вопрос о том, что уже 25 лет, как народ НКР сделал свой выбор в пользу самоопределения. Почему РПА, которая находится у власти уже десять лет, не может на должном уровне держать позиции РА и НКР в карабахском вопросе?

– Оценки господина Осканяна по арцахскому урегулированию не подтверждаются логикой переговорного процесса, предложениями, которые обсуждались и сейчас находятся на столе переговоров, следовательно, эти оценки не соответствуют действительности. Его заявление больше напоминает критику, приправленную предвыборной риторикой, что очевидно для интересующихся проблемой, осведомленных политических деятелей, независимых экспертов и журналистов, в том числе и для господина Осканяна.

Если обратить внимание, то не только о мирном переговорном процессе по Карабахскому урегулированию, но и о его разных эволюционных этапах и даже о войне в Арцахе, о роли разных деятелей в ней, одни и те же политические деятели, к сожалению, и бывшие дипломаты тоже, исходя из политической ситуации, озвучивают разные заявления, иногда даже противоречащие озвученными ими же ранее заявлениям, что в политическом плане хоть и понятно, однако неубедительно с дипломатическо-профессиональной точки зрения.

Одного и даже десяти номеров вашей газеты не хватит для того, чтобы привести все те факты, которые могут доказать необоснованность подобных оценок, хотя в ходе предвыборной борьбы, несомненно, будет возможность тематических обсуждений на эту очень чувствительную тему – без политических отклонений и спекуляций. Здесь можно обойтись всего лишь одним риторическим вопросом: если позиции армянской стороны в переговорном процессе стали более слабыми, как утверждает господин Осканян, то почему азербайджанская сторона всячески избегает переговоров, почему противопоставляет себя всем странам-посредникам и пытается достичь урегулирования конфликта военным путем? Кому если не Осканяну должны быть известны все те подробности, которые сейчас находятся на столе переговоров и сейчас очень четко гарантируют реализацию права народа Нагорного Карабаха на самоопределение и международное признание, о чем говорит не только армянская сторона, но и посредники тоже. Я придерживаюсь мнения, что после установления перемирия все, кто был у власти в нашей стране пытались использовать все имеющиеся под рукой возможности для того, чтобы больше укрепить позиции армянской стороны, и взаимные обвинения на эту тему я считаю делом бесполезным.

Действительность в том, что с одной стороны арцахский вопрос для всего армянства является одним из самых чувствительных, а переговорный процесс содержит в себе понятную конфиденциальность, что дает возможность господину Осканяну и всем имеющим подобное желание политическим деятелям отложить в сторону дипломатическую добросовестность и превращать вопрос в тему для политических спекуляций, прекрасно осознавая, что, какой бы ни была ситуация, власти страны, исходя из государственных интересов, будут ограничены в том, чтобы на основе фактов доказать обратное.

–Господин Осканян раскритиковал нынешнюю внешнюю политику нашей страны в целом, и по его словам, в международных структурах РА воспринимается как страна, находящаяся в подчинении РФ. РПА, кажется, есть чем ответить на такую критику.

– И в этом вопросе оценки господина Осканяна неубедительны. Я не знаю, о каких именно международных организациях идет речь и где именно мы воспринимаемся подобным образом. Если они имеют в виду голосование в ООН по Крыму, то об этом много раз говорилось, речь о том, что наши дипломаты, в том числе и в то время, когда Осканян был частью власти, по понятным причинам никогда не голосовали за какую-либо резолюцию или формулировку, где вместе с территориальной целостностью не упоминается о праве народов на самоопределение, как в случае данной резолюции, как неотъемлемой части норм международного права, и естественно, правильно поступили. Политический диалог между Республикой Армения и США в период правления Саргсяна активно продвигается, и тому лучшее подтверждение статьи в обслуживающих политические цели господина Осканяна СМИ, в которых власти Армении обвинялись в осуществлении «антироссийского курса». В случае с Европейским союзом данная оценка не обоснована, и готовящийся к подписанию новый документ развеет все сомнения, не оставив никаких возможностей для спекуляций. Если господин Осканян, тем не менее, имеет в виду развитие событий вокруг Соглашения об ассоциации, то пусть заявит об этом, открыто, с учетом заявлений лидеров и высокопоставленных лиц передовых стран ЕС, а также резолюций, принятых на саммитах о том, что политика Восточного партнерства нуждается в пересмотре, исходя из особенностей той или иной страны, а общий подход ко всем шести странам на этой платформе был неправильным с точки зрения политической логикой, и это сейчас исправлено.

– Бывший министр иностранных дел заявил также, что если их альянс на предстоящих выборах получит большинство, то офис фонда «Вызовы тысячелетия» снова возобновит свою деятельность в Армении. Кстати офис корпорации был закрыт после событий 1 Марта. Реалистичны ли заявления господина Осканяна?

– Такое заявление было бы реалистичным, если бы его озвучило правительство США, а не господин Осканян. Мне бы очень хотелось, чтобы мое мнение в этом случае было воспринято как слова гражданина нашей страны, у которого есть высшее образование, а не как депутата правящей политической силы, и образованному политическому деятелю такое заявление не делает чести. Программы, которые осуществлялись в Армении фондом «Вызовы тысячелетия» были прекращены после трагических событий 1 Марта, и Республика Армения должна продолжить свою работу, способствовать развитию демократии и экономической свободы во всех направлениях, в том числе и по основным критериям, которые рассматриваются со стороны MCA. И подобные заявления могут быть убедительны только для тех людей, которые далеки от внешней политики.

– Экс-министр обороны Сейран Оганян, ныне возглавляющий альянс «Оганян-Раффи-Осканян» пригрозил дать адресный и обоснованный ответ на критику в его адрес. Пугает ли Членов РПА угроза бывшего однопартийца?

– Предвыборная гонка еще не началась, однако у меня создается впечатление, что она будет отличаться своей сдержанностью. Дай Бог, чтобы общими усилиями всех политических сил это так и было, и это станет показателем развития и зрелости нашей политической системы. Личные оскорбления и обвинения необходимо оставить в прошлом. Правящее политическое большинство в предвыборной борьбе будет участвовать исключительно представляя свои программы, и я то же самое советую делать и другим политическим силам. Контрпропаганда с нашей стороны исключается, но гарантируется аргументированный и адекватный ответ возможным нападкам в наш адрес.

Беседу вела Нелли Григорян

Газета «Аравот»

18,02.2017г