Кыргызстан: задержан лидер парламентской оппозиции Омурбек Текебаев

Лидер оппозиционной фракции “Ата Мекен” парламента Кыргызстана Омурбек Текебаев задержан киргизскими спецслужбами в бишкекском аэропорту “Манас”, передает ВВС.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), Текебаев задержан на 48 часов и содержится в изоляторе временного содержания. Сторонники Текебаева намерены в воскресенье провести акцию у здания ГКНБ с требованием освободить политика.

По сообщению киргизских СМИ, у здания аэропорта однопартийцы Текебаева пытались воспрепятствовать его задержанию, несколько человек были задержаны.

Накануне, 25 февраля генпрокуратура Киргизии возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям “коррупция” и “мошенничество”.

Дело возбуждено по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского, владельца ряда телекоммуникационных компаний. Он утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Киргизии, получил от него миллион долларов в обмен на допуск к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором “Мегаком”.

“Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте”, – заявила пресс-служба генпрокуратуры Кыргызстана.

Текебаев, который в момент возбуждения против него уголовного дела находился в Вене на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в интервью местным СМИ отверг обвинения в получении миллиона долларов от российского бизнесмена.

По мнению парламентария, его преследуют за то, что он оппонировал президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по проведенной в конце 2016 года конституционной реформе.

Ранее киргизские власти возбудили уголовные дела в отношении еще двух членов партии “Ата-Мекен”: бывшего министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Фото – ВВС