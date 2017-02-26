Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:18 | Февраль 26 2017

В Азербайджане появились первые вести о погибших: майор, начальник разведки бригады

В Азербайджане появились первые вести о погибших: майор, начальник разведки бригады

Razm.info. В азербайджанском сегменте соцсетей появилась информация о потерях в личном составе ВС Азербайджана в результате попытки наступательных действий в юго-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе. Это майор Агшин Абдуллаев (Aqşin Abdullayev) из села Кыш Шекинского района.

Информация циркулирует в одной из групп выходцев Шекинского района в соцсетях.

Из сообщения, распространенного Армией Обороны Арцаха, известно, что погибший майор был начальником разведки бригады.

Отметим также, что согласно циркулирующей информации, снимок майора старый, когда он еще был лейтенантом.

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Рубрики: Военные
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