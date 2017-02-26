Анкара: армяно-азербайджанский конфликт «должен находится в повестке всего исламского мира»

Боль Азербайджана – это трагедия для Турции, заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу на конференции в Анкаре под названием «Геноцид в Ходжалы», передает турецкое государственное агентство Anadolu.

«Решительно осудив территориальные претензии Армении к сопредельным государствам, советник президента Турции назвал бредом утверждения действующего президента Армении Сержа Саргсяна в отношении Турции, в том числе горы Агры (так турки называют гору Арарат. – Ред)», – цитирует слова советника агентство, «забыв» о том, что у Республики Армения нет никаких территориальных претензий ни к кому из соседей.

Советник президента Турции отметил, что армяно-азербайджанский конфликт должен находится в повестке дня всего исламского мира – каждого из 1 млрд 700 миллионов мусульман.

«Оккупация Нагорного Карабаха – проблема, касающаяся не только Азербайджана. Это также актуальный вопрос для Эр-Рияда, Каира, Косово и многих других столиц», – пояснил Топчу.

По его словам, «скопилось до 5 тысяч письменных документов и видео свидетельств, доказывающих факт совершения геноцида в Ходжалы со стороны армян». При этом он также «забыл» одно важное свидетельство – заявление тогдашнего президента Азербайджана Аяза Муталибова о том, что трагедия в Ходжалы – дело рук Народного фронта Азербайджана, имеющее целью свергнуть его.

Топчу указал на необходимость принятия в парламенте Турции отдельного документа о Ходжалы. «Парламент должен объявить геноцидом преступления, совершенные 26 февраля 1992 года в Ходжалы глазах у всего мирового сообщества по приказу террориста, возглавляющего ныне Армению», – подчеркнул он.

В ходе Карабахской войны, развязанной Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха, 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования подавили огневые точки, размещенные в примыкающем к Степанакертскому аэропорту азербайджанонаселенному поселку Ходжалу, из которых месяцами велся прицельный огонь по жилым домам столицы Арцаха. Мирному населению Ходжалу был оставлен коридор для безопасного выхода из поселка в сторону Агдама, которым оно и воспользовалось. Однако, некоторое время спустя на подконтрольной тогда азербайджанским военным территории были обнаружены многочисленные трупы жителей. Сообщается, что в общей сложности погибло 613 человек. По сей день руководство Азербайджана в произошедшем безосновательно обвиняет армян и называет «геноцидом». И, как видим, Турция не только вторит режиму Алиева, но и пытается подогнать конфликт под религиозный контекст, которого просто не существует.

Фото – Anadolu