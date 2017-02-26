Адам Шифф: нужны активные экономические отношения США с Арменией для снижения ее зависимости от РФ

Конгрессмен Адам Шифф рассказал Армянской службе Голоса Америки о нынешней внутренней и внешней политике США и представил возможное влияние на Армению в различных аспектах.

Он видит увеличение роли Конгресса в период правления президента Дональда Трампа, известного своими смелыми и непредсказуемыми решениями. Адам Шифф считает, что и демократы, и республиканцы желают в меру возможностей ограничивать принятые президентом решения.

«Например, Конгресс против того, чтобы президент ограничил применяемые против России санкции. Многие обеспокоены политикой, проводимой Россией. Речь идет как о внутренних, так и внешних проблемах. Следующая важная проблема – вопросы, связанные с защитой прав человека. Во многих случаях позиции администрации и Конгресса не совпадают».

Адам Шифф указывает, что группа Конгресса, занимающаяся армянскими вопросами, приложит все усилия, чтобы США имели активные экономические отношения с Арменией, тем самым снизив ее экономическую и политическую зависимость от России. «Действующая администрация не объявила четко о своей позиции относительно отношений со странами Южно-Кавказского региона. Меня беспокоит, что семья президента имеет бизнес-интересы в Турции и Азербайджане. Надеемся, что президент примет решения, учитывая отношения с этими странами».

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Фото – Голос Америки