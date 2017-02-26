Тысячи людей приняли участие в «Марше Бориса Немцова» в центре Москвы

Тысячи людей приняли участие в шествии, устроенном в центре Москвы в память оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, передает ВВС.

Заявленное число участников мероприятия – 30 тысяч человек. По оценкам московской полиции, в марше приняли участие до 5 тысяч человек, по оценкам организаторов шествия – 15 тысяч.

Участники марша несли многочисленные плакаты и баннеры, критикующие политику Кремля и интервенцию России на Украине, против которой активно выступал Борис Немцов.

Как заявил один из лидеров движения “Солидарность”, член оргкомитета марша Илья Яшин, участники акции требовали от властей довести до конца расследование убийства Немцова и привлечь к ответственности заказчиков убийства.

В шествии участвовали представители различных оппозиционных партий и движений, в том числе ПАРНАС, “Яблоко”, “Солидарность”, “Открытая Россия” и незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального.

Лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову, возглавившему колонну, неизвестный плеснул в лицо зеленкой. Российские СМИ сообщают, что злоумышленник задержан полицией.

Согласованный столичной мэрией маршрут шествия не включал Большой Москворецкий мост, где произошло убийство Немцова. Марш прошел по прошлогоднему маршруту: от Пушкинской площади – по бульварам до Чистых прудов и оттуда на проспект Академика Сахарова.

Изначально оргкомитет предлагал в этом году провести марш от Славянской площади по набережным с выходом на Большой Москворецкий мост.

Организаторы полагают, что многие участники марша после его окончания захотят возложить цветы к месту убийства Немцова.

Один из организаторов марша и член “Солидарности” Надежда Митюшкина ранее сказала Би-би-си, что организаторы надеются на “здравый смысл” властей города.

“В прошлом году люди ничего ни у кого не спрашивали, а просто после марша пошли отнести цветы на место гибели, – поясняет Митюшкина. – Если у полиции и властей города есть здравый смысл, они поймут, что людей будет много, и они примут какие-то меры”.

Акции памяти Немцова состоялись также в Казани, Кирове, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Ульяновске и других городах.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в паре сотен метров от Кремля.

В прошлом году на марш памяти политика собралось, по различным оценкам, несколько десятков тысяч человек. Полиция при этом оценили число участников в 7,5 тысяч. Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия зафиксировано не было.

Фото – ВВС