Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:12 | Февраль 27 2017

Заявление: сопредседатели МГ ОБСЕ призывают обеспечить эвакуацию тел погибших из нейтральной зоны

Заявление: сопредседатели МГ ОБСЕ призывают обеспечить эвакуацию тел погибших из нейтральной зоны

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) распространенном в воскресенье 26 февраля заявление, опубликованной на официальном сайте ОБСЕ. В нем, в частности, говорится:

«Согласно информации, полученной сопредседателями из министерств обороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, ранним утром 25 февраля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения, что привело к человеческим жертвам. Несколько тел остаются на нейтральной территории, а стороны обвиняют друг друга в попытке нападения.

Сопредседатели призывают стороны отвести тяжелую военную технику, перемещенную ранее поближе к линии соприкосновения, на свои прежние позиции и обеспечить эвакуацию тел погибших, как это было согласовано вчера при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Сопредседатели напоминают сторонам о необходимости исполнения своих обязательств воздерживаться от применения силы».

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Рубрики: Международные
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