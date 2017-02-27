Если кто-то в апреле начнет войну, то может стать мишенью для «Искандера»: Модест Колеров

Главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров отметил, что имеется информация о том, что в апреле азербайджанская сторона может начать новое наступление на Нагорный Карабах, следовательно, цель этого заявления министра обороны Армении – предотвратить возможную новую войну. Представляем фрагмент интервью с Модестом Колеровым Первому Армянскому Информационному:

– Господин Колеров, с какой целью было сделано это заявление? Для сдерживания агрессивного поведения Азербайджана, или есть также и другие причины?

– Безусловно, «Искандер» – мощное оружие для сдерживания, хотя применения «Искандеров» недостаточно, например, для того, чтобы передвинуть линию фронта или вообще продвижения вперед. Для этого нужны большие силы. А «Искандер» может нанести агрессору непоправимый вред, который любую политическую выгоду сделает очень дорогой экономически. Второе, о каких политических перспективах можно говорить в том случае, когда война становится невозможной? Такой политической перспективой становится признание Нагорного Карабаха. Это главное. Третье, мы понимаем, почему это заявление прозвучало именно сейчас: так как число «горячих голов» в Баку не стало меньше, и поступают сведения о том, что в апреле Баку захочет повторить апрельскую войну. Цель этого заявления – предотвратить новую возможную войну.

– То есть, это настолько очевидная перспектива.

– Да, если кто-то в апреле начнет наступательные действия против Карабаха, то он рискует стать мишенью для «Искандера».

Арам САРГСЯН

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