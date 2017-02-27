Кокобелян утверждает, что правительство украло его проект: «Вы что, настолько низки? Это же смешно» – видео

В пятницу в Комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян устроил спор с представителем правительства – заместителем министра экономического развития и инвестиций Эмилем Тарасяном.

Правительство представило проект о внесении изменений и дополнений в закон «О государственной поддержке сферы информационных технологий». Проектом предлагается предоставить налоговые льготы для хозяйствующих субъектов ИТ-сферы.

Хачатур Кокобелян выразил недовольство по поводу того, что этот проект был его предложением, которому комиссия дала положительное заключение, однако оно не было одобрено правительством: «Нет даже различий, даже предложения те же самые, написали те же принципиальные подходы, внесли всего одно изменение».

Он заявил, что случившееся можно назвать плагиатом: «То же самое обоснование приводил и я, дословно, что бюджет РА благодаря этому закону увеличил оборот на 3,9 миллиардов, созданы новые рабочие места… Но комиссия, позабыв об отрицательном заключении правительства, сразу же внесла в повестку четырехдневки. Я считаю это совершенно… не хочу использовать других слов, но непрофессиональным подходом. Во всяком случае, смешно. Я готов отказаться от моей законодательной инициативы, пусть они заявят, что она принадлежит правительству, но попросил бы, уважающие себя люди так не поступают. Вы что, настолько низки? Вы же представители правительства, дорогие мои. Иначе я свое возмущение выразить я не могу».

Председатель комиссии Вардан Айвазян предложил совместить обе законодательные инициативы, с чем Эмиль Тарасян согласился.