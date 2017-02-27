Драка в селе Парпи: в центре внимания оказался депутат Базмасер Аракелян

Координатор общественно-политических передач телекомпании «Еркир-медиа» Гегам Манукян на своей странице в Фейсбуке сообщает:

«Депутат парламента Базмасер Аракелян жаждет драк. Сбежавший из ППА и баллотирующийся на предстоящих в апреле 2017 года парламентских выборах по рейтинговому списку Республиканской партии Армении в области Арагацотн, депутат Базмасер Аракелян устроил драку в своем родном селе Парпи. Причем, в отличие от других подобных инцидентов, он замарал такое понятие, как «очаг», который является священным для нашего народа.

Несколько десятков сторонников кандидата пригласили в дом Базмасера Аракеляна одного из жителей деревни, и, узнав, что он, в отличие от периодически меняющего партии Базмасера, намерен голосовать за Дашнакцутюн, жестоко избили его, в результате чего тот оказался в больнице.

Не удовлетворившись стольким, ничем не выделяющийся в парламенте, как только периодической сменой партийных лагерей депутат-спортсмен и его сторонники напали также и на брата пострадавшего. Но на этот раз нечестный вариант – вдесятером против одного, не сработал, и они получили ответ.