Мы имеем дело с врагом, который без всякого уважения относится к телам своих погибших солдат: Сенор Асратян

«После потерь, понесенных вчера ночью в направлении населенных пунктов Акна и Мартуни, тем более, что противник оставил на нейтральной территории пять трупов, казалось, что азербайджанская сторона сделает выводы, и хотя бы на время воздержится от искусственного обострения ситуации», – написал в воскресенье у себя на странице в Фейсбуке пресс-секретарь МО НКР Сенор Асратян.

Далее он отметил: «Но нет, азербайджанская сторона в привычной манере не только продолжила «кормить» свою общественность выдуманными сообщениями, что 25 февраля они, якобы, подбили армянский беспилотник и уничтожили один дот (долговременная оборонительная точка), но и к концу дня и в течение ночи более сотни раз обстреляли армянские позиции из минометов и дальнобойной артиллерии.