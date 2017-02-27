Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:41 | Февраль 27 2017

Сейран Оганян приглашает лидеров партий на публичные осуждения по Арцахскому вопросу

Сейран Оганян приглашает лидеров партий на публичные осуждения по Арцахскому вопросу

«Мы трое по своей сути являемся демократами, носителями демократических ценностей», – заявил председатель партии «Единение» Вардан Осканян в субботу на первом конференции блока «Оганян-Раффи-Осканян», говоря о себе, Сейране Оганяне и Раффи Ованнисяне. Раффи Ованнисян выступил с видеообращением. Он пожелал удачи и заверил, что 2 апреля они победят.

Бывший министр обороны Сейран Оганян заявил, что сейчас переломный момент, и мы или поймем глубину вставших перед нами вызовами, всю серьезность ситуации и совместными усилиями сменим действующую систему, обеспечив нашу безопасность и развитие, или же окажемся перед реальной катастрофой. Оганян заверил, что он не ведет борьбу ради должностей: «Лично мне предлагались разные должности, от которых я отказался. Самая высокая и самая почетная должность у меня была еще 25 лет назад, когда я сражался на передовой».

Сейран Оганян коснулся также своих отношений с действующими властями, отметив, что ни с кем не имеет каких-либо проблем, хотя отдельные разногласия у него существуют. При этом он указал, что Армении нужна новая политическая элита, новая внешняя, внутренняя и экономическая политика, новая атмосфера в отношениях между людьми.

Сейран Оганян рассказал и о том, что они предлагают для армии, сообщив, что в предстоящие три года они намерены увеличить численность контрактников, поднять среднюю зарплату до 240 тысяч драмов: «Кроме того, среднюю зарплату офицерского состава без надбавок мы доведем до 480 тысяч драмов. Все это обойдется бюджету в 50 млрд. драмов, с помощью чего решим важные задачи».

О проблеме НКР Сейран Оганян сказал, что приглашает лидеров всех партий к публичным обсуждениям. Он отметил, что армянский и азербайджанский народы жили и будут жить рядом, они хотят мира, но для решения в нашем регионе вопроса мира и толерантности, нужно обеспечить баланс безопасности между Азербайджаном и Арменией, поощрять между двумя народами народную дипломатию, формировать атмосферу взаимного доверия. Он подчеркнул, что отсутствие этого нарушает переговорный процесс, чему свидетельством является апрельская война: «В результате урегулирования проблемы не должно быть победителей и побежденных, или односторонних решений. В результате такого решения не сможем установить долгосрочный мир».

Сейран Оганян отметил, что в вопросе урегулирования важную роль играют Москва, Вашингтон и Париж, но последнее слово должно быть за Степанакертом. Арцах уже самоопределился. В основе решения проблемы должна быть 25-летняя реальность самоопределения.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Политика
Теги: , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда