Сейран Оганян приглашает лидеров партий на публичные осуждения по Арцахскому вопросу

«Мы трое по своей сути являемся демократами, носителями демократических ценностей», – заявил председатель партии «Единение» Вардан Осканян в субботу на первом конференции блока «Оганян-Раффи-Осканян», говоря о себе, Сейране Оганяне и Раффи Ованнисяне. Раффи Ованнисян выступил с видеообращением. Он пожелал удачи и заверил, что 2 апреля они победят.

Бывший министр обороны Сейран Оганян заявил, что сейчас переломный момент, и мы или поймем глубину вставших перед нами вызовами, всю серьезность ситуации и совместными усилиями сменим действующую систему, обеспечив нашу безопасность и развитие, или же окажемся перед реальной катастрофой. Оганян заверил, что он не ведет борьбу ради должностей: «Лично мне предлагались разные должности, от которых я отказался. Самая высокая и самая почетная должность у меня была еще 25 лет назад, когда я сражался на передовой».

Сейран Оганян коснулся также своих отношений с действующими властями, отметив, что ни с кем не имеет каких-либо проблем, хотя отдельные разногласия у него существуют. При этом он указал, что Армении нужна новая политическая элита, новая внешняя, внутренняя и экономическая политика, новая атмосфера в отношениях между людьми.

Сейран Оганян рассказал и о том, что они предлагают для армии, сообщив, что в предстоящие три года они намерены увеличить численность контрактников, поднять среднюю зарплату до 240 тысяч драмов: «Кроме того, среднюю зарплату офицерского состава без надбавок мы доведем до 480 тысяч драмов. Все это обойдется бюджету в 50 млрд. драмов, с помощью чего решим важные задачи».

О проблеме НКР Сейран Оганян сказал, что приглашает лидеров всех партий к публичным обсуждениям. Он отметил, что армянский и азербайджанский народы жили и будут жить рядом, они хотят мира, но для решения в нашем регионе вопроса мира и толерантности, нужно обеспечить баланс безопасности между Азербайджаном и Арменией, поощрять между двумя народами народную дипломатию, формировать атмосферу взаимного доверия. Он подчеркнул, что отсутствие этого нарушает переговорный процесс, чему свидетельством является апрельская война: «В результате урегулирования проблемы не должно быть победителей и побежденных, или односторонних решений. В результате такого решения не сможем установить долгосрочный мир».