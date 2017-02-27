Конгрессмены – за, Белый дом – против назначения спецпрокурора для расследования действий России

Голос Америки. Пока президент Дональд Трамп готовится к своему первому обращению к Конгрессу, Белый дом в воскресенье попытался дать отпор новым призывам к проведению независимого расследования попыток России повлиять на прошлогодние выборы в США, а также связей между Москвой и ближайшим окружением президента.

«У нас есть очень высокая уверенность, что какие бы проверки ни проводились, все они придут к одному и тому же выводу: мы никак не связаны с этим российским вмешательством на выборах», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая в программе «На этой неделе» на телеканале АВС.

Ранее конгрессмен-республиканец Даррелл Исса присоединился к призывам демократов назначить специального прокурора, который не подчинялся бы генеральному прокурору Джеффу Сешнсу – близкому доверенному лицу Трампа.

«Сешенс участвовал в избирательной кампании и был назначенцем [Трампа], – заявил Исса, выступая в программе «В реальном времени с Биллом Маром» на канале НВО. –Нужно использовать статус специального прокурора, чтобы он не подчинялся Сешнсу. Нельзя это поручать и заместителю».

«Нам нужно расследовать деятельность России, и это нужно потому, что они плохие люди», – сказал законодатель.

Белый дом заявил, что у американцев есть более насущные проблемы.

«В какой-то момент нам нужно двинуться дальше и начать концентрироваться на том, что заботит американцев, – сказала Сандерс. –Не думаю, что их заботит это.Мы говорили об этом уже много-много раз. Получали вопросы и отвечали».

Но демократы не успокаиваются.

«Генеральный прокурор должен самоустраниться от этого, – заявила лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, также выступавшая в программе «На этой неделе». –Давайте проведем расследование и выясним правду».

Несколько комитетов Конгресса, которыми руководят республиканцы, уже расследуют деятельность России наряду с министерством юстиции.

Но как бы ни разворачивались эти расследования, Трамп не скрывает своего возмущения по поводу сохраняющейся спорной ситуации и внимания, которое уделяют ей СМИ.

«Разговоры о России – это фейковые новости, которые распространяют демократы и подхватывают СМИ, чтобы скрыть большое поражение на выборах и незаконные утечки!» – написал президент в «Твиттере» в воскресенье.

Разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия вмешалась в ход выборов в США, взломав переписку Национального комитета Демократической партии и обнародовав ее, а также распространяя ложные сообщения с целью навредить кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее в этом месяце советник по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после сообщений о том, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других сотрудников Белого дома о своих частых контактах с послом России в США Сергеем Кисляком во время переходного периода, предшествовавшего инаугурации Трампа.

На снимке – конгрессмен Даррелл Исса

(Фото – Голос Америки)