Рейтинг Трампа – на рекордно низком уровне: опросы

Голос Америки. Опросы общественного мнения показывают, что рейтинги президента США Дональда Трампа находятся на рекордно низком уровне для недавно вступившего в должность верховного главнокомандующего. Результаты опросов отражают не только оценку его работы в течение первого месяца в должности, но и сохраняющийся серьезный политический раскол среди американских избирателей.

Согласно последнему опросу NBC News и Wall Street Journal, лишь 44 процента американцев одобряют деятельность Трампа. 48 процентов заявили, что не одобряют ее. По словам приблизительно трети опрошенных, работа Белого дома при Трампе показывает, что президент не справляется со своими обязанностями.

Два других опроса, проведенные на днях, показали аналогичные результаты. Согласно опросу Gallup, средний рейтинг Трампа за его первые четыре недели в должности составил 42 процента. Опрос Квиннипэкского университета показал, что 38 процентов американцев относятся к Трампу позитивно, в то время как 55 процентов – негативно.

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