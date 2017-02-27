«Вы так говорите, словно это масло тросом разрезать»: Самвел Алексанян – о разделе голосов – видео

Депутат парламентской фракции РПА Самвел Алексанян («Лфик») не в курсе о раздаваемых предвыборных взятках в общине Малатия-Себастия. Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

По сведениям Aravot.am, в сети магазинов VEGA, принадлежащих Самвелу Алексаняну, оплачиваются кредиты жителей общин в размере до 150 тысяч драмов. Один из журналистов спросил – а благотворительностью вы занимаетесь? «Да, занимаюсь, но какое это имеет отношение к предвыборной взятке?», – ответил Самвел Алексанян. На вопрос по поводу распределения голосов в том же избирательном округе с «сестрой по церкви» Эгине Бишарян, он дал такой ответ: «С Бишарян мы всегда дружны. Она всегда выдвигалась из общины Шенгавит, теперь мы виноваты, что эти две общины объединили?». Самвел Алексанян добавил также, что ничего плохого не видит в выдвижении родственников в одном избирательном округе.

На вопрос Aravot.am, сколько голосов соберет, по его мнению, на этих выборах РПА, Самвел Алексанян ответил, что только выборы покажут, сколько процентов голосов соберет Республиканская партия. А если он сам вдруг не пройдет, то продолжит заниматься благотворительностью. На вопрос о том, как в период поста он будет проводить предвыборную кампанию, без обманов, и что будет отвечать на вопросы, он ответил так: «Но кто сказал, что мы обманываем, я не буду лгать. А если вам интересно, приходите на нашу предвыборную кампанию, и узнаете, что я скажу. Зачем мне сейчас говорить вам, чтобы вы пошли и рассказали другим?».

В разговор вмешался Аракел Мовсисян («Шмайс»). «Это на чьего брата вы наезд устраиваете?», – обратился он к журналистам. Aravot.am поинтересовался у Аракела Мовсисяна, как они будут делить голоса с генералами в Армавире? Напомним, что в этом избирательном округе баллотируется и Сейран Сароян, а общую ситуацию будет контролировать Манвел Григорян. Аракел Мовсисян ответил: «Не будем делить, что посеял, то и пожнешь». А Самвел Алексанян добавил: «Вы так говорите, словно это масло тросом разрезать».