Предвыборный ералаш

Чем ближе день выборов в Национальное собрание, тем сложнее становится задача армянского избирателя: кого выбрать? Обычно кандидатов в депутаты выбирают с учетом различий между ними, но в этом смысле на этот раз возможности избирателей ограничены, потому что большая часть избираемых очень схожи друг с другом – со всеми их обещаниями и идеями, если, конечно, таковые существуют. Тогда как сходств очень много. Тем более, сходства между блоками. Хотя бы тот факт, что наши блоки и партии свои дела и списки представили в Центральную избирательную комиссию в самый последний момент – 16 февраля, говорит о многом.

Есть и много других сходств, причем, слишком удивительных сходств. И самое удивительное из них то, что некоторые предвыборные блоки и партии слишком легко расстаются, пожалуй, со своими наилучшими представителями. Так, в самый последний момент один из самых видных членов блока Оганян-Раффи-Осканян, Ваге Ованнисян вдруг заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах. Ованнисян попытался обосновать свой отказ от участия, но истинная причина так и осталась неизвестной. «Наследие» в выборах будет участвовать без ее видного представителя – Заруи Постанджян, которая также заявила, что не примет участия в выборах Национального собрания. Я мог бы упомянуть и об Анаит Бахшян и Степе Сафаряне, которые будут участвовать в выборах парламента не по спискам «Наследия», а «Свободных демократов», но моя цель – коснуться тех наших политиков, которые вдохнули бы смысл и жизнь в новое Национальное собрание, но, к сожалению, участвовать в выборах не будут.

Вовсе не хотелось бы концентрировать внимание на блоке Оганян-Раффи-Осканян, но следующий мой пример также относится к этому блоку. Когда только-только закладывалась основа этого блока, и в нем еще не было «Наследия», в пользу нового блока, и особенно лидера блока Сейрана Оганяна, периодически с убедительными речами выступал бывший депутат и бывший политзаключенный Азат Аршакян. И мы, имеющие некоторое представление о политике, предполагали, что Аршакян будет, по крайней мере, в первой десятке этого блока. Но список опубликован, и Аршакян вообще в нем отсутствует. И хотя Аршакян заранее заявил, что его не будет в списке блока, и на выборах он не намерен выдвигать свою кандидатуру, при всем этом, то, что его не оказалось в списке блока, для нас было неожиданностью, точно так, как неожиданностью стало и отсутствие в списке данного блока Ерванда Бозояна. А до этого блока покинул бывший омбудсмен Карен Андреасян.

Думаю, что я слишком сосредоточился на блоке Оганян-Раффи-Осканян, но я не могу не упомянуть о людях, присутствие которых в Национальном собрании было более чем желательно, но которых там не окажется. К сожалению, таких очень много. Нравятся нам они или нет, будем мы их любить или нет, это все что мы имеем среди наших политиков, и удивительно, что они не нашли места в списках предвыборных блоков. Любим мы Ашота Манучаряна или не любим, он обязательно должен был быть внесен в проходные места в списках какого-либо предвыборного блока. То же самое касается Арама Карапетяна. То же самое касается и Петроса Макеяна. То же касается Александра Арзуманяна. То же касается Давида Шахназаряна и Гургена Егиазаряна, Тевана Погосяна и Амаяка Ованнисяна, Аветика Ишханяна и Вардана Арутюняна, Артура Сакунца и Левона Барсегяна и многих других, которые все равно будут заниматься политикой, независимо от того, будут избраны, или нет. И если изберутся, то единственной деятельностью в Национальном собрании для них не станет только нажимание на кнопку.

Вычеркивание из политики перечисленных мною и еще многих других называть политической сменой поколений попросту демагогия, потому что все это не смена поколений, а попросту политический ералаш, тем более что вовсе не ясно, сменят ли указанных мной «стариков» молодые, или на их место совершенно непонятные и «неотесанные» старички.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

P.S. Только что подумал: если составить список из 100 достойных и сравнительно достойных, оказавшихся вне этой игры, называемой выборами, то не окажется ли он несравнимо удачнее, чем тот список избранных депутатов Национального собрания, который будем иметь после 2 апреля?