Пакистанский генерал о поставках оружия Азербайджану

Пакистанская компания GIDS (Global Industrial & Defence Solutions) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере поставок необходимых боеприпасов сухопутным, морским силам и внутренним войскам.

Об этом во время интервью азербайджанскому агентству Report сообщил глава компании, генерал-майор в отставке Тариг Джаваид.

«Мы поставляем для внутренних войск шлемы, дымовые шашки, что касается военно-морских сил и сухопутных войск, у нас есть договора, и мы надеемся, что они будут утверждены со стороны высокопоставленных лиц двух стран», – сказал Джаваид.

Руководитель компании сообщил также о заинтересованности в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранат Азербайджану.

«С оборонной промышленностью Азербайджана по этому вопросу имеется определенная договоренность», – добавил он.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН