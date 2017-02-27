Артур Агабекян: условий возобновления широкомасштабных военных действий не видно

Заместитель премьер-министра Республики Арцах Артур Агабекян на своей странице в Фейсбуке написал:

«Тех, кто заявляет о возобновлении войны, прошу не запугивать живущих в Арцахе моих соотечественников, родителей и родственников тысяч солдат, несущих боевое дежурство, и наш народ вообще. Прежде всего, война, начатая с 1991 года, еще не закончилась, так называемый режим прекращения огня был нарушен сразу же после установления режима перемирия, это продолжается по сей день, и будет нарушаться еще десятки лет. Будет меняться вооружение и его калибр, техника и технологии, и если мы это рассматриваем как военные действия, то они время от времени будут происходить.

Условий для возобновления широкомасштабных военных действий не видно. Мы, живущие в Арцахе, всегда должны посылать сигнал нашему народу, что это наш горький и тяжелый, но, в то же время, почетный и обязующий крест. А если очень хотите, то, можете назвать также долгосрочной борьбой. Это то неизбежное, которое есть сегодня и будет еще долгое время.

Хочу сообщить моим соотечественникам хорошую весть: группа молодых людей организовала фонд «Мой Сад», и вчера, в воскресенье, организовала посадку деревьев в долине Аракса.

P.S. На днях Арцах посетил наш соотечественник, проживающий в России, изъявив желание внести большой вклад в развитие Степанакерта.