Реакция Ирана и Турции на ситуацию на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выступил с заявлением, в котором призвал Армению и Азербайджан проявить «сдержанность». «Иран призывает двух своих северных соседей приложить максимум усилий для стабилизации ситуации на месте путем диалога и переговоров», – сказал Касеми и добавил, что иранская сторона готова установить мир и безопасность в регионе «с помощью обеих сторон».

В отличие от призыва Ирана, который адресован всем конфликтующим сторонам, Турция выступила с односторонним, неуравновешенным заявлением.

МИД Турции 26 февраля осудило «интенсивный обстрел» 24-25 февраля на линии соприкосновения конфликтующих арцахско-азербайджанских сил, обвинив Армению и «призвав ее немедленно прекратить насилие».

Турция также выразила соболезнование Азербайджану, назвав погибших «братьями». Отмечается также, что министр ИД Турции Мевлют Чавушоглу имел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН