Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:25 | Февраль 27 2017

Армен Ашотян: «Арцах не останется беззащитным из-за того, что Армения занята выборами» – видео

Армен Ашотян: «Арцах не останется беззащитным из-за того, что Армения занята выборами» – видео

«Наши соседи думают, что предстоящие парламентские выборы отвлекут внимание народа и властей Армении от границы и Арцаха, оставят Арцах беззащитным», – отметил сегодня во время встречи с журналистами в Пресс-центре «Спутник Армения» заместитель председателя РПА Армен Ашотян, комментируя последние события и напряженность на границе.

Он заявил, что наши вооруженные силы готовы нанести контрудар:

«Организованные противником инциденты достойны осуждения, но дают возможность показать, что наши внутренние проблемы не могут лишить нас сил». По словам Армена Ашотяна, Арцах не останется беззащитным из-за того, что Армения занята парламентскими выборами».

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Рубрики: Политика
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