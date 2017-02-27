«Оскар-2017»: «Лунный свет», Эмма Стоун, первый актер-мусульманин, иранский фильм – лауреаты

Голос Америки. Как и ожидалось, романтический мюзикл «Ла ла лэнд», обладатель 14 номинаций, получил самое большое число «Оскаров» – шесть, включая приз за лучшую режиссуру Дэмиену Шазеллу и лучшую женскую роль Эмме Стоун. Актриса, изящно сыгравшая старлетку Мию, выбежала на сцену и задыхающимся от волнения голосом вымолвила: «Я вас всех так сильно обниму, дайте только прийти в себя!».

Другим триумфатором 89-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии практически на равных с фильмом Шазелла можно считать драму из жизни афроамериканцев «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Ведь у нее три премии: главный «Оскар» года – за лучший фильм, а также призы за лучший адаптированный сценарий и за лучшую роль второго плана Махершале Али. Это трогающая душу история взросления чернокожего парнишки-гея, начинающего осознавать свою сексуальную идентичность.

В самом финале почти четырехчасового телемарафона на канале ABC произошло странное и неслыханное недоразумение, которое, несомненно, войдет в анналы оскаровских церемоний. Вышедшие объявлять главный фильм года ветераны Голливуда Фэй Данауэй и Уоррен Битти долго мусолили в руках конверт, открыли его, долго смотрели внутрь, а потом, улыбаясь, объявили победителя: «Ла ла лэнд»! Уже заиграла красивая тема из мюзикла, и потянулись на сцену счастливые создатели фильма. Но буквально через две минуты устроители церемонии поправили презентеров: в конверте, оказывается, был указан другой победитель – «Лунный свет». На сцене и в зале воцарилась растерянность. Что же правда?! Может, это все дерзкий розыгрыш неутомимого озорника ведущего церемонии Джимми Киммела?

Но нет, шутки в сторону, и на сцену выходят взволнованные, сконфуженные и не верящие своему счастью создатели «Лунного света». «Даже в самых смелых мечтах я бы этому не поверил, – сказал Барри Дженкинс. – Ну и к черту это все! Это правда!».

Подробности скандального финала, видимо, еще будут проясняться. Как бы то ни было, Дэмиен Шазелл в его 31 год стал самым молодым победителем в категории «лучший режиссер». А Махершала Али, сыгравший в «Лунном свете» доброго наркодилера, опекающего одинокого героя-подростка, – первый мусульманин, получивший актерский «Оскар».

Виола Дэвис, звезда камерной драмы режиссера и актера Дензела Вашингтона «Ограды», удостоена премии за женскую роль второго плана. Дэвис расплакалась, получая «Оскара». Она – первая актриса-афроамериканка, получившая три номинации на «Оскара».

Кейси Аффлек, младший брат Бена Аффлека, назван лучшим за роль сантехника, вынужденного взвалить на себя опеку своего племянника, лишившегося отца, в психологической семейной драме режиссера Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Кстати, одним из продюсеров этой серьезной картины стал актер Мэтт Деймон. С ведущим церемонии у Деймона давний конфликт, который Киммел пытался не раз за вечер поэксплуатировать для смеха и всячески поддразнивал Деймона. По выражению лица актера было видно, что напускная улыбка дается ему с трудом.

Мини-сериал «О-Джей: сделано в Америке» продолжительностью 467 минут получил «Оскара» как лучший документальный фильм и установил новый рекорд по длительности. Ранее этот рекорд принадлежал эпосу Сергея Бондарчука «Война и мир» продолжительностью 431 минута, получившему «Оскара» в 1969 году в иностранной категории. В центре сериала, выпущенного в двух частях в кинотеатрах страны (что, собственно, и дало ему право участвовать в оскаровском состязании), драматическая судьба бывшего футболиста и актера О-Джея Симпсона, обвинявшегося в убийстве своей жены и ее друга и оправданного на «процессе века».

В связи с успехом «Лунного света», Виолы Дэвис и фильма о Симпсоне можно считать, что «Оскар» уже не такой белый, как раньше. О том, как Американская киноакадемия перестраивается, принимая в свои ряды сотни новых членов, людей разного цвета кожи, собравшимся рассказала ее президент Шерил Бун Айзекс, кстати, тоже афроамериканка.

По заведенной традиции академики и гости церемонии простились с ушедшими за «отчетный год» коллегами по профессии. Среди них – режиссеры Артур Хиллер, Майкл Чимино, Анджей Вайда, Гарри Маршалл, Аббас Кьяростами, Эктор Бабенко, актеры Джин Уайлдер, Мэри Тайлер Мур, Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер и другие. В этот мемориальный список в последний момент включили актера Билла Пэкстона, умершего накануне церемонии в возрасте 61 года.

Церемония оказалась перенасыщена политикой, что, собственно, не стало ни для кого неожиданностью. Во вступительном монологе ведущий церемонии Джимми Киммел обрушил на зрителей целую обойму шуток и намеков, политических и цеховых. Иронизируя над успехом «Ла-ла лэнд» и «Скрытых фигур», он заметил: «Чернокожие спасли НАСА, а белые – джаз».

По ходу вечера Киммел то и дело пускал иронические стрелы в адрес президента Трампа. Ведущий забеспокоился отсутствием новых «твитов» президента и послал ему сам два «твита», которые проецировались на гигантский экран над сценой. В первом он спрашивал, не спит ли президент, а второй был сопровожден хэштегом «Привет от Мэрил». Естественно, неоднократно обыгрывалась в ходе вечера и реплика из печально знаменитого «твита» Трампа в адрес «переоцененной» Мэрил Стрип после выпада в его адрес, который сделала актриса на вручении «Золотых глобусов».

Политика, несомненно, сыграла роль в выборе академией победителей еще в двух категориях. Среди иностранных фильмов лучшим назван «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади. Он отказался приезжать на церемонию в Лос-Анджелес в знак протеста против нового иммиграционного указа Белого дома. Коллеги Фархади зачитали со сцены его заявление. «Разделение мира на «нас» и «наших врагов» создает страх, – говорится, в частности, в заявлении Фархади. – Это фальшивое оправдание агрессии и войны».

В категории «лучшая документальная короткометражка» отметили «Белые шлемы» о волонтерах-спасателях в Сирии. Как сообщалось ранее, молодой сириец, оператор фильма, застрял в Турции из-за проблем с американской визой.

Комический актер Сет Роген вышел на сцену вместе с легендарным актером Майклом Дж.Фоксом, мужественно, на протяжении многих лет, борющимся с болезнью Паркинсона. Они вручили статуэтку за лучший монтаж военному фильму «По соображениям совести» Мэла Гибсона.

Фото – Голос Америки и ВВС