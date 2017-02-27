Сын экс-главы администрации Кремля возглавит крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию

Должность главы крупнейшей в мире алмазодобывающей компании “Алроса” вместо Андрея Жаркова предложат сыну бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова – Сергею Иванову-младшему, передает ВВС.

О возможном назначении Сергея Иванова на этот пост объявил Юрий Трутнев – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, где базируется холдинг.

Отвечая на вопрос о том, кто будет предложен на место Жаркова, уходящего с поста главы компании, он сказал: “Иванов Сергей Сергеевич”.

Российские СМИ 21 февраля сообщили, что Жарков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял “Алросу” с 2015 года.

Журналисты утверждали, что Жарков разошелся с чиновниками во взглядах на развитие компании, основным владельцем которой является государство.

Агентство Блумберг уже тогда утверждало, что новым главой компании может стать Иванов-младший, сейчас работающий старшим вице-президентом Сбербанка.

“АЛРОСА” – крупнейшая в мире по объему добычи алмазов компания. Ее основные владельцы – государство в лице Росимущества и правительство Якутии.

По итогам первого этапа размещения акций доля государства в компании должна сократиться с 50,92% до 43,9%, Якутии – с 32% до 25% плюс одна акция.