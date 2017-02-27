Завершен процесс эвакуации трупов азербайджанских военных из нейтральной зоны: МО Арцаха – видео

Сегодня 27 февраля при посредничестве Личного представителя действующего председателя ОБСЕ в результате дополнительно достигнутой договоренности, с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и полевых помощников Личного представителя действующего председателя ОБСЕ около 17:00 завершился процесс эвакуации трупов погибших азербайджанских боевиков из нейтральной зоны.

Сообщаем, что процесс эвакуации был осуществлен согласно договоренности, достигнутой 25 февраля, т.е. так, как в начальный период настаивала арцахская сторона.

Пресс-служба МО Арцаха