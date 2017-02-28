Серж Саргсян и глава ЕНП Жозеф Дол обсудили отношения Армения-ЕС и Нагорно-Карабахскую проблему

Стартовал рабочий визит Президента Сержа Саргсяна в Королевство Бельгия. Президент Республики 27 февраля утром в Брюсселе в штаб-квартире ЕНП встретился с Председателем Европейской народной партии (ЕНП) Жозефом Долом.

Собеседники коснулись перспектив развития отношений Армения-Евросоюз, хода реализуемых в Армении всеобъемлющих реформ, в том числе перехода к новой системе управления после изменения Конституции, осуществляемой в направлении дальнейшего развития и укрепления демократических институтов работы, подготовки к предстоящим в апреле парламентским выборам.

Серж Саргсян и Жозеф Дол обсудили также взаимодействие Армении с партнёрами по ЕНП на международных площадках, вопросы, касающиеся общих проблем и вызовов, обменялись мыслями об укреплении межпартийных связей.

Отметив, что в ходе рабочего визита в Бельгию с руководством Евросоюза намечены встречи и обсуждения с насыщенной и содержательной повесткой, Президент Республики в деле углубления отношений Армении с ЕС уделил большую роль ЕНП, как самой влиятельной политической силе Европы. Президент Саргсян подчеркнул важность непрерывного углубления сотрудничества с ЕНП и выразил благодарность за постоянную готовность поддержать и оказать практическую помощь Армении и РПА.

В этом контексте была подчёркнута также важность сотрудничества с ЕНП на разных межпарламентских площадках, направленного на защиту прав человека и гарантирование свобод, развитие демократических институтов, сотрудничество в социальной, гуманитарной и культурной сферах.

Президент Республики и Председатель ЕНП коснулись также проблемы Нагорного Карабаха. Серж Саргсян представил подходы армянской стороны к урегулированию конфликта, ситуацию на линии арцахско-азербаджанского соприкосновения, регулярного нарушения со стороны Азербайджана режима перемирия, сведения о провокационных действиях и нагнетании напряжённости.

Отметив, что конфликт НК продолжает оставаться серьёзнейшим вызовом как для региональной, так и для европейской безопасности, Президент Саргсян подчеркнул, что Армения, как и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, не видит альтернативы мирному урегулированию и, в отличие от Азербайджана, совершенно не желает, чтобы наш регион ещё раз оказался ввергнут в кошмар войны. Президент Республики подтвердил, что Армения не пожалеет усилий, чтобы вместе с Минской группой ОБСЕ достигнуть исключительно мирного урегулирования проблемы, что, по убеждению Президента, является также коллективным подходом международного сообщества.

Во время встречи Серж Саргсян выразил благодарность Председателю ЕНП за приглашение принять участие в политической конференции ЕНП, которая состоится в конце марта в Мальте.

Пресс-служба Президента Армения