«Это соперничество вполне законно»: Армен Ашотян о ссорах между кандидатами от РПА – видео

«Выборы для нас важны не только своими результатами. Республиканцы тоже желают победы, но важнее этого качество выборов. Действующее законодательство дает возможность для соперничества по избирательным округам даже находящимся под крышей одной и той же партии. Это соперничество в своей идеологической основе и своими формулировками вполне законно», – отметил вчера во время встречи с журналистами в Пресс-центре «Спутник Армения» заместитель председателя РПА Армен Ашотян, комментируя информацию по поводу того, что между рейтинговыми кандидатами от РПА, баллотирующимися в одном и том же округе, происходят ссоры.

По его словам, в некоторых случаях соперничество выходит за пределы борьбы в политической плоскости:

«Во время совещания в субботу президент поставил акцент на том, что императивом должна быть цивилизованная политическая борьба».

По мнению Армена Ашотяна, отдельные инциденты не могут быть определяющими.

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