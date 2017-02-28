Нагорно-Карабахский конфликт не имеет военного решения: Серж Саргсян и Дональд Туск

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии Президент Серж Саргсян 27 февраля провёл встречу с Председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Переговоры продолжились во время рабочего обеда, который от имени Председателя Совета ЕС был дан в честь Президента Республики Армения, находящегося в рабочим визитом в Королевстве Бельгии. Президент Серж Саргсян и Председатель Европейского Совета Дональд Туск подвели итоги встречи в совместных заявлениях перед представителями средств массовой информации.

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Заявление Президента Сержа Саргсяна по итогам встречи с Председателем Совета ЕС Дольдом Туском

Хочу ещё раз выразить благодарность Председателю Европейского совета, нашему очень хорошему другу господину Туску за приглашение посетить Брюссель и за нашу обстоятельную и искреннюю беседу. Мы с господином Туском встречались множество раз, встречались как в его прежних должностях, так и на нынешней должности, конечно, я с теплотой вспоминаю все наши встречи. Я ценю искренность. Очень благодарен.

Как отметил господин Председатель, центральной темой сегодняшней встречи было новое рамочное соглашение Армения – Европейский Союз. И сегодня я с удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры. Новый юридический документ: соглашение о комплексном и расширенном партнёрстве, отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС.

Одновременно следует отметить, что помимо рамочного соглашения, мы зарегистрировали ощутимый прогресс в плане отраслевого сотрудничества, подписав программу Малых и средних предприятий и инноваций “Горизонт 2020”. В ближайшем будущем с успехом завершим также работы по присоединению к договору об общем авиационном пространстве и инициативе “Творческая Европа”. В общей сложности предыдущие два года с точки зрения сотрудничества Армения-Евросоюз выделялись активностью: ощутимо активизировался политических диалог, расширилось сотрудничество в различных отраслях.

Конечно, мы с господином Туском обсудили также другие вопросы повестки Армения – Европейский Союз, затронули региональные и международные процессы. Ожидаем, что в ближайшее время стартует также диалог о либерализации визового режима с Арменией, что закреплено в совместной декларации Рижского саммита, и значительно поспособствует расширению и углублению связей между нашими народами.

Как вы знаете, стержнем нашего сотрудничества являются реализуемые в Армении переговоры. В течение 25 лет независимости Армении ЕС всегда был рядом с нами и предоставлял существенную финансовую, техническую и моральную поддержку, результат которой заметен в самых разных сферах: реформированы сферы общественного управления, правосудия, сельского хозяйства, статистики, государственных закупок, с целью удовлетворения потребностей рынка труда совершенствована сфера среднего специального образования, улучшен деловой и инвестиционный климат Армении. Мы решительно настроены продвигать это взаимодействие в вышеупомянутых и других отраслях, представляющих взаимный интерес, чтобы зарегистрировать новые достижения. Очень благодарен за эту помощь.

В Армении через месяц состоятся парламентские выборы – первые, после проведённой в стране в 2015 году конституционной реформы. Наше видение изменения системы государственного управления одно: решительно сделать шаг навстречу дальнейшему развитию и укреплению демократии. Для того, чтобы подготовить эти выборы, серьёзным изменениям подверглась также избирательная система: в результате консенсуса всех политических сил принят новый Избирательный кодекс, который закрепил основу проведения открытых, транспарентных, более справедливых выборов. Наша цель провести такие выборы, которые существенно повысят доверие нашего общества к избирательным процессам. С этой целью мы пригласили и приветствовали присутствие на этих выборах возможно большего числа и представительного состава международных наблюдательских миссий, в том числе из Европейского совета. Одновременно, поощряем местных наблюдателей, представителей гражданского общества быть активными.

Я выразил господину Туску благодарность за то, что на этом важном для Армении этапе ЕС находится рядом с нами и предоставляет значительные средства для реализации положений Избирательного кодекса. Уверен, что результаты этой помощи и нашего сотрудничества будут заметны всем.

Естественно, что в ходе беседы мы коснулись также проблемы Нагорного Карабаха и подтвердили, что она не имеет военного решения. Сколь ни готова армянская сторона к разумным компромиссам, тем не менее в этой проблеме исходным является право народа Нагорного Карабаха решить своё будущее посредством свободного волеизъявления. Здесь другого подхода быть не может. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не только провозглашено международными основополагающими документами, но и давно уже признано и закреплено в многочисленных заявлениях сопредседателей единственной занимающейся конфликтом специализированной структуры – Минской группы ОБСЕ.

К слову, это не только позиция Армении, но и коллективное восприятие международного сообщества по этому вопросу. Мы благодарны за сбалансированную позицию ЕС относительно процесса мирного урегулирования, за доверие и поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

И в конце хочу сказать, что Евросоюз – поучительная история выстраивания цивилизованных отношений, заложенными в его основу философией и идеями. Евросоюз – история того, как сообща преодолевать существующие между соседями проблемы и на этой основе строить успех – то, в чём мы сейчас так нуждаемся. Мы по достоинству оцениваем эти достижения и готовы с вами вместе хранить и беречь их.

Спасибо.

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Заявление Председателя Совета ЕС Дональда Туска по итогам встречи с Президентом Сержем Саргсяном

Я рад приветствовать Президента Саргсяна в Брюсселе.

Сегодня Армения, независимости, суверенитету и территориальной ценности которой мы содействуем, является важным партнёром Европейского союза. Я рад сегодня объявить о завершении переговоров вокруг соглашения о комплексном и расширенном партнёрстве ЕС-Армения. Это новое соглашение расширит круг наших отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть. Мы ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и инвестиций во благо наших граждан.

Сегодня мы обсудили наши общие ценности, в том числе, нашу верность демократии, правам человека и приоритету закона, которые лежат в основе нового соглашения и нашего будущего сотрудничества. ЕС уже является первым внешним торговым партнёром Армении, первым международным донором и самым большим помощником в реформах. Мы намерены эти отношения ещё более расширить в течение предстоящих лет. Поощряем Армению продолжать реформы по ряду направлений, в том числе, экономического развития, предпринимательской среды, улучшения судебной системы, прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения свободных и справедливых выборов. Мы также обсудили вопрос мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха: статус-кво нестабилен. Конфликт должен получить как можно раннее политическое решение, созвучно с международным правом. Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Господин Президент,

Уважаемый Серж,

Большое спасибо. что приехали в Брюссель, за визит и все Ваши усилия в направлении нашего сотрудничества.

Пресс-служба Президента Армении