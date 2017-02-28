Заявление МИД Арцаха о нейтрализации попытки наступления со стороны Азербайджана 25 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля с.г. вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на позиции Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), которая была нейтрализована усилиями арцахских подразделений. Случившееся стало самым серьезным нарушением со стороны Азербайджана режима прекращения огня после апрельской войны 2016 года. Как и в апреле прошлого года этому предшествовали систематические и целенаправленные шаги азербайджанской стороны по поэтапной эскалации напряженности, на которые посредники реагировали безадресными призывами к сдержанности.

Инцидент 25 февраля с.г. является очередным доказательством полного пренебрежения Азербайджаном взятыми на себя обязательствами как в рамках соглашений от 1994 и 1995 годов, так и договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге. Очевидно, что, повышая градус напряженности на линии соприкосновения, азербайджанская сторона пытается проверить не только боеспособность Армии обороны Арцаха, но и реакцию международного сообщества на использование силы.

Именно отсутствие жесткой и адресной оценки со стороны международного сообщества действий азербайджанских властей по срыву процесса мирного урегулирования конфликта и подготовке к войне в определенной степени создало в апреле 2016 года ситуацию, воспользовавшись которой, Баку посчитал возможным развязать военную агрессию против Арцаха.

Эскалация напряженности на линии соприкосновения, провоцируемая азербайджанской стороной, лишь углубляет недоверие и отдаляет перспективы окончательного разрешения конфликта. Полагаем, что ответом на провокационную политику Азербайджана должны стать отказ от безадресных призывов к сторонам конфликта и наращивание усилий по практической реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей по укреплению режима прекращения огня и созданию условий для возобновления переговорного процесса.

Пресс-служба МИД Арцаха