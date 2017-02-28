Серж Саргсян и Йенс Столтенберг встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Президент Серж Саргсян 27 февраля в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия в штаб-квартире НАТО встретился с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Серж Саргсян и Йенс Столтенберг подвели итоги переговоров на совместной пресс-конференции.

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Речь Президента РА Сержа Саргсяна на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом

Благодарю, господин Генеральный секретарь.

Для меня очень большая честь вновь находиться в штаб-квартире НАТО и встретиться с Вами, чтобы обсудить вопросы, представляющие двусторонний интерес.

В этом году исполняется 25-летие сотрудничества Армении с Североатлантическим союзом. Это было четверть века назад, в 1992 году, когда обретшая независимость Армения стала членом Совета Североатлантического сотрудничества, заложив основу формированию наших с НАТО партнёрских отношений. И сегодня я с удовольствием констатирую, что за эти четверть века наше взаимодействие росло и постоянно наполнялось новым содержанием, становясь одним из компонентов многослойной системы безопасности Республики Армения.

Отношения Армения-НАТО, которые основаны на чётко осознанных общих интересах и необходимости, имеют довольно богатую повестку. Она включает и политический диалог на самых высоких уровнях, и многочисленные примеры практического сотрудничества.

Мы с Генеральным секретарём обоюдно подчеркнули важность сохранения нынешнего уровня политического диалога и продолжения регулярных контактов, а также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития и расширения наших партнёрских отношений с НАТО. Мы констатировали, что успешно реализованы четыре плана действий Индивидуального партнёрства Армения-НАТО, и в настоящее время на этапе утверждения находится уже пятый план на 2017-2019 годы. Мы чётко подчеркнули важность скорого старта деятельности в Армении Фонда доверия НАТО. И я пригласил господина Генерального секретаря посетить Армению, что будет очень хорошим поводом обобщить сделанное нами за эти 25 лет и наметить будущие наши действия.

Армения продолжает вносить свой важный вклад в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности. Армения сама, имея серьёзные вызовы безопасности, вносит свой вклад в дело безопасности и стабильности в других точках мира, хорошо осознавая, насколько мир сегодня взаимосвязан, и что больше нет вызовов безопасности отдельных государств. Они принадлежат отдельным странам и всем. Я с удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Армения-НАТО, развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в последние годы расширила географию своих действий: параллельно с вовлечённостью в Косово и в Афганистане, сегодня наши военные участвуют также под эгидой ООН в миссиях, осуществляемых в Ливане и Мали. С радостью отмечаю, что Армения со стороны Альянса и государств-членов оценивается как “активный партнёр НАТО”.

Горжусь также, что военные в этих миссиях оцениваются как подготовленные, дисциплинированные и ответственные участники. Уверен, что приобретённые в рамках миротворческих миссий международный опыт и умения наши военные наилучшим образом поставят на службу дело нашего армейского строительства.

Разумеется, мы коснулись самого взрывоопасного вызова безопасности нашего региона – последних развитий вокруг проблемы Нагорного Карабаха. В этом контексте я подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично господина Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Я благодарен, господин Генеральный секретарь, за содействие нам, я имею в виду за содействие сопредседателям Минской группы.

Апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники, фиксируют, что отныне этот конфликт “активен”, и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы констатировали, что согласно документу в рамках программы “Партнёрство во имя мира”, “Защита и укрепление основополагающих свобод и прав человека, обеспечение свободы и справедливости и установление мира посредством демократии являются стержневыми общими ценностями для партнёрства”.

Завершая свою речь, хочу подтвердить готовность Республики Армения продолжать формирование оживлённой позитивной повестки с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дальнейшего укрепления международного мира и безопасности. Выражаю надежду также, что следующая моя встреча с руководством НАТО состоится в Ереване.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении