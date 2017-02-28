Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:28 | Февраль 28 2017

Виталий Баласанян: Азербайджан не жалеет свое население, люди покидают села – NEWS.am

Виталий Баласанян: Азербайджан не жалеет свое население, люди покидают села – NEWS.am

В азербайджанских селах по соседству с Мартакертом жизнь замерла, население покидает эти села.

Об этом в беседе с NEWS.am заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.13

«Весь день провел там, не слышал ни одного выстрела. На позициях спокойно, у военнослужащих хорошее настроение. Со стороны противника не заметно передвижений. В частности, изучение ситуации в селах показало, что там почти не осталось населения. Я бы не сказал, что это организовано властями. Вот такой почерк властей Азербайджана – не жалеть собственное население», – рассказал генерал Баласанян о своей поездке в приграничные села Талиш и Матагис Мартакертского района.

Подробности читайте на сайте NEWS.am

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Рубрики: Военные
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