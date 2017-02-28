Франсуа Олланд предложил «исключительную модель» отношений Армения-ЕС: Елена Габриелян

Известный во Франции и Украине журналист Елена Габриелян из Международного Французского радио – RFI в интервью газете «Аравот» рассказала подробности встречи президента Франсуа Олланда с представителями армянской общины страны, о настроениях в стране накануне крайне важных президентских выборов, а также о перспективах армяно-французских отношений в свете предстоящего визита президента Армении Сержа Саргсяна в Париж и подписания нового рамочного соглашения Армения-ЕС.

– В Париже состоялась встреча представителей армянской общины с французскими политиками, на которой выступил президент страны Франсуа Олланд. Вы также были среди участников. Будьте любезны, поделитесь наблюдениями: каковы предпочтения армянской общины Франции накануне президентских выборов, важность которых трудно переоценить?

– Да, это мероприятие состоялось 8 февраля. Впервые ужин с участием французского президента Совет по координации армянских организаций Франции провел в 2013 году, через год после избрания Франсуа Олланда. С тех пор это стало традицией. Но стоит подчеркнуть, что контакты между армянской общиной и властями Франции были всегда, и на достаточно высоком уровне. Здесь проживает около полумиллиона армян. Они – хорошо интегрированы, часть ассимилировалась. Поэтому они в первую очередь являются французами, гражданами Франции, которые играют активную роль в культурной и политической жизни страны. Эта община, будучи важной составляющей армянской диаспоры в мире, – уже полноценная часть истории Французской Республики. Именно по этой причине, к примеру, такая чувствительная тема, как вопрос признания геноцида был поднят на национальном уровне.

Напомню вкратце важные моменты, связанные с этим вопросом. Закон о признании геноцида Франция приняла еще в 2001 году и многие страны, стоит сказать, последовали ее примеру. После этого в 2012 году правый депутат Валери Буайе выступила с законодательной инициативой: уголовно наказать тех, кто отрицает геноцид армян. Обе палаты парламента приняли этот закон, вызвав восторг не только у проживающей здесь общины, но и в самой Армении. Помню даже историю, как одна супружеская пара из Армении назвала своего новорожденного мальчика Саркози, чтобы таким образом отблагодарить президента за этот закон. И это все происходило в разгар выборов. Но правый Николя Саркози их проиграл, последующем Конституционный совет отверг этот закон. Пришедший к власти социалист Франсуа Олланд пообещал, что новый текст будет принят. Но пока продвижений нет.

Во Франции у некоторых складывается ложное впечатление о том, что армяне голосуют за тех, кто занимается вопросом геноцида. Но к этому вопросу обращаются практически все кандидаты в президенты…За исключением тех, кого условно называют антисистемными (крайне правые, крайне левые). Поэтому так называемого «армянского голоса» на выборах здесь нет. О том, как французские армяне голосуют, я спросила и Шарля Азнавура, который всегда является почетным гостем этого традиционного ужина. И он, на мой взгляд, ответил очень емко и точно: «они голосуют как французы».

– А кандидаты в президенты были на этой встрече?

– Да, только один – социалист Бенуа Амон. Но приглашение получили также Эммануэль Макрон (который оставил его без ответа) и Франсуа Фийон. Правый кандидат не пришел, и за два часа до начала вечера предупредил. Дело в том, что его популярность падает в связи с последними разоблачениями о якобы фиктивной работе его жены и детей.

Стоит сказать, что Франсуа Фийон пользуется симпатией у определенного круга французских армян. Им близка позиция Франсуа Фийона по поводу потепления отношений с Россией, а также его образ традиционного католика, который неоднократно выступал в защиту христиан Ближнего Востока в контексте сирийского конфликта. Кстати, присутствовавшая на ужине правый депутат Валери Буайе, которая числиться в его команде, в марте прошлого года в составе 30 французских парламентариев отправилась в Сирию, где встретилась с Башаром Асадом. Поездка была приурочена к католической Пасхе в знак солидарности с христианами стран Ближнего Востока.

Ну а пока Совет по координации армянских организаций Франции не выступил в поддержку какого-либо кандидата. Франк (Мурад) Папазян, который вместе с Ара Тораняном председательствует в Совете, а также является членом бюро АРФ «Дашнакцутюн», в 2012 году поддержал социалиста Олланда. Будет ли на этот раз поддержка оказана кандидату от этой партии, трудно сказать. Но важно отметить, что позиция Совета по координации армянских организаций Франции, на самом деле, не имеет существенного влияния на то, за кого буду голосовать французские армяне. Поскольку многие армяне себя абсолютно не отождествляют с этой структурой.

Пару слов скажу и о сложившейся на данный момент ситуации. По результатам соцопросов мы видим следующую картину: по популярности лидирует Марин Ле Пен (26%), Фийон и Макрон на уровне 20%, а у Бенуа Амона пока что 16%.

Подытоживая, можно сказать, что французские армяне, делая выбор, будут учитывать, конечно же, в первую очередь программы кандидатов с точки зрения их эффективности для Франции, но на чувствительные вопросы, в том числе и касательно внешней политики, они будут обращать особое внимание.

– Президент Олланд сообщил в своем выступлении, что пригласил президента Армении Сержа Саргсяна в Париж по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Францией и Арменией. Франция – страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, одна из ведущих стран-членов Европейского Союза, с которым Армения готовится заключить новое рамочное соглашение после провала Соглашения об Ассоциации. Учитывая характер армяно-французских отношений, сегодняшнюю динамику в мировой политике, какие результаты от этого визита можно ожидать?

– Встреча, по словам французского президента, запланирована на 8 марта. Франсуа Олланд в очередной раз подчеркнул свою приверженность мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, а также напомнил об усилиях, которые делает Париж. Глава Республики дал понять, что работает над организацией встречи между президентами Армении и Азербайджана. В последний раз такая встреча во французской столице прошла в октябре 2014. После апрельских событий и встречи президентов двух стран в России, шла речь о возможном продолжении переговоров в Париже. Пока такая встреча не состоялась. А приезд Сержа Саргсяна во Францию состоиться чуть меньше чем за месяц до годовщины апрельских событий.

Что же касается рамочного соглашения c ЕС, его подписание ожидается тоже весной. Оно заменит действующий договор о партнерстве и сотрудничестве. Там есть множество пунктов, в том числе и о либерализации визового режима. После того, как Армения отказалась подписать Соглашение об ассоциации, в ходе своего майского визита в Ереван в 2014 году Франсуа Олланд заявил буквально следующее: Армения находится в особом географическом и политическом контексте и выбор в пользу Таможенного союза необходимо понять, а не осуждать. Так вот, как сказал Олланд, с учетом этой ситуации Европейский Союз должен разработать для Армении исключительную модель ассоциации без разрыва ее связей с Россией. Насколько новое рамочное соглашение станет «исключительной моделью», думаю, ответ на этот вопрос получим очень скоро.

– Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье в ходе своей встречи с журналистами многозначительно заявил, что «мы следим за любым шагом правительства в сфере экономики, особенно изменениями, касающимися налоговой сферы, борьбы с монополиями, коррупцией, и любых шагов, которые касаются мира бизнеса, не могут остаться незамеченными». При этом, Армения состоит в ЕАЭС, где монополии, коррупция – неотъемлемая часть экономической и политической системы. Говорилось ли на встрече о перспективах развития армяно-французского экономического сотрудничества?

Несмотря на то, что на встрече 8 февраля присутствовали, как представители политических кругов, так и франко-армянского бизнеса, вопросам экономического сотрудничества между Арменией и Францией не было уделено особого внимания. Хотя отдельные встречи на эту тему во Франции проходят регулярно. К примеру, одна из них два года назад была посвящена новым возможностям, которые Армения, как член Таможенного союза, может предоставить западным предпринимателям. Когда Россия и ЕС ввели друг против друга санкции, инвесторы начали думать, как работать в этих условиях. Так вот мне приходилось общаться с представителями крупных консалтинговых компаний, которые рассматривали Армению, как альтернативу. То есть, если из-за санкций сложно заниматься бизнесом в России и попасть на этот рынок, то почему бы не через Армению, члена Таможенного союза? Эти вопросы в Париже обсуждались на бизнес-форумах уже два года назад. Удалось ли за это время кому-то из западных предпринимателей обойти российские санкции, работая через Армению? Мне не известно. Может и такая модель существует.

– Вернемся к выборам во Франции. После выборов в США Франция, как кажется, не избежала темы России во внутриполитических дебатах. Насколько можно судить в качестве стороннего наблюдателя, во Франции также – слишком тесные связи с Москвой или симпатии к России могут дискредитировать политика, претендующего на высший пост. Перед нами пример Марин Ле Пен, Франсуа Фийона. С другой стороны, говорят о восходящей звезде французской политики Эммануэле Макроне, которого взяла на прицел российская пропаганда. Что обещают, на Ваш взгляд, предстоящие выборы президента Франции, как это отразится на ЕС и европейской политике в контексте отношений Россия-Запад?

– Судя по тому, как все обстоит, обещают мало чего предсказуемого. Поэтому о том, как они отразяться на ЕС, даже сложно говорить. Что же касается российского влияния во Франции, конечно же, это не главная тема этой предвыборной кампании, но она – одна из. Власти говорят об отрицательном влиянии российских СМИ, которые вещают здесь на французском языке. Их обвиняют в дезинформации и пропаганде в освещении многих чувствительным тем, таких как ислам, иммиграция, борьба с терроризмом и т.д. Воздержусь от оценок работы этих СМИ, но у некоторых политиков они действительно вызывают беспокойство. Возможные хакерские атаки тоже обсуждаются. Напомню, что в апреле 2015 года хакеры взломали французский телеканал TV5 Monde. Изначально сообщалось о причастности к взлому ИГ, но позднее следствие выяснило, что за атакой стоит группа российских хакеров APT28. Ущерб оценивается в несколько миллионов евро. Французские власти на днях заявили об усилении кибербезопасности. У спецслужб есть специальный отдел, который этим занимается. В НАТО тоже есть соответствующая служба.

Что же касается симпатии некоторых политиков к России и того, что их дискредитирует…Во Франции в глазах электората дискредитируют политика в первую очередь действия, нарушающие закон. Если тесные связи с Россией того или иного политика содержат в себе незаконные действия, то это конечно может нанести ущерб репутации. К примеру, два года назад в прессе просочилась информация о том, что Марин Ле Пен получила деньги от чешско-российского банка. Само по себе это не нарушает закон, политическая партия имеет полное право получать от иностранных банков деньги — при условии, что это не является скрытым субсидированием или отмыванием капиталов. Но дело до суда не дошло и так и не выяснилось, насколько этот банк (который уже успел обанкротиться) был связан с российским руководством, которое кстати не скрывает своей поддержки партии Ле Пен. Подытоживая, можно сказать, что у Кремля во Франции два кандидата: системный – Франсуа Фийон, и так называемый антисистемный – Марин Ле Пен. Есть еще одна фигура, глава крайне-левых Жан-Люк Меланшон, который выступал в поддержку действий России в Сирии. Но он на страницах российских СМИ во Франции не в таком почете, как Ле Пен, да и в России, насколько мне известно, его так часто не приглашают как лидера «Нацфронта». Но в целом, этих трех кандидатов французская пресса называет пророссийскими. Так что, как недавно в своей редакционной статье иронично написал главный редактор влиятельной Le Monde, на этих выборах есть один политик, который даже не выдвигал свою кандидатуру, а уже, похоже, побеждает, это – Путин.

Беседовала Ами ЧИЧАКЯН

Фото – France24

Газета “Аравот”

25.02.2017г