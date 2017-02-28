Аналитик Jane’s Intelligence: «К сожалению, война кажется неизбежной» – «168 жам»

Собеседник «168 жам» – ведущий аналитик по вопросам СНГ и России британского аналитического центра Jane’s Intelligence Лилит Геворгян

– Последовавшая за апрельской войной дипломатическая активность и процесс реализации соглашений, ожидаемых от этой активности, и вообще весь переговорный процесс оказались в тупике. Ситуация на линии соприкосновения довольно напряженная, на днях азербайджанская сторона предприняла новое нападение, происходят новые региональные и внерегиональные процессы. На каком этапе находится ситуация вокруг Карабахской проблемы, и какие развития ожидаются как на линии соприкосновения, так и в переговорном процессе?

– Переговоров, по сути, нет. Единственным значимым обсуждением, которое случилось во время переговоров за последние 12 месяцев, это предложенный Западом вопрос о внедрении механизмов безопасности, что Азербайджан и Россия с успехом умертвили. Это подготовило почву для новой войны. Азербайджан подготовился к нападению. Анализ инцидентов на границах Арцаха и Армении показывает, что Баку проводит разведочно-подготовительную деятельность.

–Какие цели в настоящее время преследует политика Баку на линии соприкосновения?

– К сожалению, война кажется неизбежной. Азербайджан в ближайшее время попытается предпринять еще одно широкомасштабное, но краткосрочное нападение, на этот раз уже используя извлеченные из апрельской войны уроки. Сейчас главная задача Азербайджана захватить еще больше территорий, с наибольшей вероятностью – на юго-востоке. Хотя, возможно, азербайджанская тактика преподнесет ряд сюрпризов Армении и Карабаху. Оборонная тактика Армянской стороны и ее внешняя политика за последний год оказались не в состоянии заставить Алиева прекратить войну на изматывание. Это вид необъявленной войны, в условиях которой границы находятся под постоянной угрозой нападения, и это сопровождается человеческими потерями. Время от времени предпринимается более масштабное наступление, как, например, в апреле 2016 года, для захвата территорий. Так называемыми, «ползучими» шагами вперед Азербайджан создает новые реалии на линии конфликта, навязывая Армении нужное для него решение конфликта.

Аракс МАРТИРОСЯН

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