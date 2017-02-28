Давид Шахназарян: «С более или менее политическим содержанием пока выступает правящая РПА» – «Грапарак»

Посол по особым поручениям первого президента, бывший глава Службы национальной безопасности, аналитик Армянского центра региональных исследований Давид Шахназарян не включился в избирательную кампанию, но продолжает активно анализировать ситуацию.

– В одном интервью Вы сказали, что следующий парламент Армении станет копией Государственной Думы России. Но сегодня заявку на вхождение в парламент представили и политические силы прозападной ориентации – блок «Елк», партия «Свободные демократы».



– Отвечу коротко, среди участвующих в выборах объединений нет подчеркнуто прозападных сил, как нет и идеологической и очевидной политической борьбы. В процессе переговоров с целью создания альянсов и выступления совместными силами участвовали партии и политики с взаимоисключающей идеологией и внешнеполитической ориентацией.

С точки зрения содержания, то с более или менее политическим содержанием пока выступает правящая Республиканская партия (я знаю, что многим такая оценка, мягко говоря, не понравится, но это факт).

А в моральном плане, очевидное преимущество перед всеми конкурентами имеет блок «Елк». Насколько им удастся развить также и политическую составляющую, посмотрим.

С точки зрения Арцахского вопроса, из всех политических групп, участвующих в выборах, только две имеют четкую позицию – это Республиканская партия и Армянский национальный конгресс, независимо от того, как относятся к их позиции. А результаты выборов достаточно предсказуемы, во всяком случае, для меня.