Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:42 | Февраль 28 2017

Генерал раскрывает скобки: видео

Генерал раскрывает скобки: видео

В воскресенье гость передачи «Р-эволюция» бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов РА Мигран Погосян выступил с довольно примечательными заявлениями и комментариями.

Помимо пояснений по офшорному скандалу, компании «Кетрин» и иным вопросам, интересующим общественность, не меньшего внимания, по нашему мнению, заслуживает следующее замечание: «На деле, мы больше говорим, чем действуем. Пора перейти от слов к делу».

В течение многих лет мы слышали эту фразу в основном из уст тех сил или деятелей, которые пытаются (пытались) выступать альтернативой нынешним властям. И теперь о важности работы в круглосуточном режиме для «сдерживания внутренних и внешних вызовов» вместо громогласных заявлений говорит недавно покинувший ряды большинства деятель.

Вряд ли замечание Миграна Погосяна было абстрактным. Он в течение многих лет возглавлял Службу принудительного исполнения и прекрасно представляет себе причины нескончаемости различных проблем. У нас на самом деле нет недостатка в ораторах. Они повсюду. Во власти и оппозиции, среди работающих и безработных …

Все ведут помпезные разговоры, а проблемы тем временем углубляются. Сегодня мы имеем реальную потребность в типе людей, верящих в собственные силы, умеющих действовать. В противном случае, мы окончательно превратимся в страну упущенных возможностей, со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.

Артак АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»
28.02.2017г

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Политика
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда