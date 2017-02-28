Генерал раскрывает скобки: видео

В воскресенье гость передачи «Р-эволюция» бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов РА Мигран Погосян выступил с довольно примечательными заявлениями и комментариями.

Помимо пояснений по офшорному скандалу, компании «Кетрин» и иным вопросам, интересующим общественность, не меньшего внимания, по нашему мнению, заслуживает следующее замечание: «На деле, мы больше говорим, чем действуем. Пора перейти от слов к делу».

В течение многих лет мы слышали эту фразу в основном из уст тех сил или деятелей, которые пытаются (пытались) выступать альтернативой нынешним властям. И теперь о важности работы в круглосуточном режиме для «сдерживания внутренних и внешних вызовов» вместо громогласных заявлений говорит недавно покинувший ряды большинства деятель.

Вряд ли замечание Миграна Погосяна было абстрактным. Он в течение многих лет возглавлял Службу принудительного исполнения и прекрасно представляет себе причины нескончаемости различных проблем. У нас на самом деле нет недостатка в ораторах. Они повсюду. Во власти и оппозиции, среди работающих и безработных …

Все ведут помпезные разговоры, а проблемы тем временем углубляются. Сегодня мы имеем реальную потребность в типе людей, верящих в собственные силы, умеющих действовать. В противном случае, мы окончательно превратимся в страну упущенных возможностей, со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.

Артак АРУТЮНЯН

