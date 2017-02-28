Мы должны предпринять все меры для предотвращения подобных ужасных деяний в будущем: глава МИД Арцаха

“Мы не должны превращать страшные события – человеческие трагедии, геноциды в предмет политических спекуляций».

Как сообщает агентство “Aрцахпресс”, об этом заявил во время состоявшегося сегодня, после церемонии возложения цветов к памятнику безвинным жертвам Сумгаитских погромов, брифинга министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян.

«Это просто неприемлемо, это против всех норм человеческого разума и совести. Мы всегда будем продолжать говорить о сумгаитских погромах, этнических чистках, имевших место на армянонаселенных территориях Азербайджана, о других актах геноцида, так как подобная безнаказанность чревата новыми опасностями: она создает почву для новых геноцидов.

И сегодня мы нередко становимся свидетелями того, как геноцидальные настроения не только не исчезают, а наоборот, расширяются. В апреле прошлого года мы стали свидетелями того, на какие зверства способны сегодняшние организаторы геноцидов. Мы должны предпринять все меры для предотвращения подобных ужасных событий в будущем”, – сказал К.Мирзоян.

По словам главы МИД Арцаха, вопрос беженцев должен стоять в центре внимания международного сообщества.

“В вопросе беженцев наша позиция заключается в следующем: любая модель урегулирования обязательно должна включать в себя защиту их прав. Невозможно такое урегулирование, при котором права и судьбы человека игнорировались бы, – сказал К. Мирзоян, пояснив: – Есть много знакомых с реальной ситуацией людей, сотрудничая с которыми, мы должны работать для повышения информированности общественности.

Это входит не только в обязанности государственных учреждений, но и каждого армянина в отдельности. Хватит ограничиваться лишь безадресными призывами: они просто прокладывают путь к созданию дальнейшей напряженности.

Необходимо принять срочные меры, чтобы реализовать соглашение о прекращении огня 1994-95 годов, а также договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге в прошлом году”.