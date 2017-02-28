«Галуст Саакян – тот человек, которого ничем нельзя оскорбить»: видео

«В аудиозаписи ничего незнакомого нет, а звонивший звонил в рабочее время, и не она звонила, а ей звонили и попросили предложить, где избирать, что делать. Здесь нет никаких проблем. И я не хочу продолжать, тем более, если бы я обращал внимание, кто распространил эту проблему, то подал бы на него обязательно в суд», – заявил вчера в парламенте во время беседы с журналистами председатель Национального Собрания Армении Галуст Саакян, комментируя появление в прессе аудиозаписей, согласно которым жена его сына Армана Саакяна, баллотирующегося по рейтинговому списку РПА, регистрирует людей для участия выборах в административном районе Ачапняк.

Галуст Саакян утверждает, что его невестка в рабочее время агитацией не занималась.

«Вы много говорите, и я и хочу, и не хочу обижаться. Моя невестка довольно добросердечная женщина, хороший работник, и ее хорошо знают в окружении. Даже если она захочет организовать прописку человека, это, думаю, не может быть ее делом. Если мы задумаем привести людей и прописать их, то для этого мы назначим не нашу невестку, а Галуст Саакян приведет человека, и пропишет, но не невестка. Поэтому те, кто распространяют информацию, обычные пошляки. Это дело касается не моей невестки, а меня, потому что люди продумали, что им найти такое, чем они сумеют оскорбить Галуста Саакяна, не подумав, что Галуст Саакян – тот человек, которого ничем нельзя оскорбить, потому что он никогда не пользовался чужим имуществом», – сказал он.