«Получается, что 1 марта на трибуне будут люди, которые 1 марта 2008 года сидели у себя дома и пили чай»

По мнению занимающего третье место в пропорциональном списке блока «Елк» Никола Пашиняна, для раскрытия событий 1 марта должна измениться политическая ситуация.

На пресс-конференции в «Медиа-центре» господин Пашинян заверил, что «1 Марта» не должно становиться монополией какой-либо политической силы: «Мы не считаем уместным и то, что первого марта политические силы могут вести борьбу за площадь Свободы».

Затем он сообщил, что блок «Елк» попытался провести переговоры с АНК об их возможном участии. Однако получили от АНК отказ, с аргументацией, что родные жертв «1 марта» против такого формата. При этом господин Пашинян заверил, что некоторые из родственников жертв «1 марта» в беседе с ним отметили, что не могут быть против их выступления.

В конце встречи господин Пашинян сказал: «Некрасиво, когда предпринимается попытка подвергать людей мелким манипуляциям. Получается, что 1 марта на трибуне должны находиться люди, которые 1 марта 2008 года были не на площади, а сидели у себя дома и пили чай».

Фото «Медиа-центра»